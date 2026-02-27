Inicio Policiales Ladrón
Un ladrón quedó filmado intentando robar en el frente de una casa y terminó recibiendo una golpiza

El ladrón no sólo quedó escrachado con su imagen pública sino que también recibió una golpiza por los vecinos

El ladrón quedó filmado cuando intentó hurtar algunos elementos.

Un violento episodio de Justicia por mano propia conmocionó a los vecinos de Quilmes, durante un mediodía cualquiera. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad y teléfonos móviles: un ladrón llegó en bicicleta al frente de una vivienda, apoyó el rodado contra la pared y forzó la puerta de rejas. Pero terminó linchado.

Una vez dentro del perímetro de la propiedad, comenzó a revisar un mueble en busca de objetos de valor, sin imaginar que el dueño lo observaba desde una ventana interior. Y no sólo eso, sino que el ladrón nunca se enteró que estaba siendo filmado por una cámara de seguridad.

El propietario, al advertir el robo, alertó rápidamente a un familiar. El delincuente, al sentirse descubierto, abandonó su intento y salió corriendo hacia la bicicleta para escapar. Sin embargo, la víctima y su pariente no dudaron en perseguirlo a pie. Apenas a pocos metros de la casa lograron alcanzarlo, derribándolo en plena calle.

La ladrón detenido en Quilmes

Varios vecinos que presenciaron la escena se sumaron rápidamente al tumulto. Mientras reducían al ladrón en el piso, le gritaban “sos un chorro” y descargaban golpes de puño y patadas. El hombre quedó inmovilizado, rodeado por un grupo cada vez mayor de personas indignadas.

La escena se prolongó hasta que llegó la policía de Buenos Aires, alertada por llamados al 911. Los efectivos intervinieron para separar al ladrón de sus captores y lo trasladaron detenido en un patrullero.

El ladrón quedó a disposición de la Justicia, imputado por tentativa de robo, mientras que los vecinos involucrados en la golpiza podrían enfrentar cargos por lesiones. Gracias a la intervención de la Policía fue que el episodio no pasó a mayores, como se ha visto en otros casos de linchamiento donde la Justicia por mano propia termina con la muerte de los sospechosos.

