Un ladrón quedó filmado intentando robar en el frente de una casa y terminó recibiendo una golpiza

Embed - #QUILMES: INTENTÓ ROBAR EN UNA CASA EN SOLANO Y FUE GOLPEADO POR VECINOS TRAS SER DESCUBIERTO Un violento episodio de justicia por mano propia se registró a plena luz del día en San Francisco Solano, partido de Quilmes, cuando un delincuente fue reducido y golpeado por vecinos luego de intentar cometer un robo en una vivienda. Según testigos, el sospechoso llegó al lugar en bicicleta, la apoyó contra una pared y abrió la puerta de rejas de la casa. Ya dentro del frente de la propiedad, intentaba llevarse objetos de valor de un mueble cuando fue advertido por el dueño, quien observó la situación desde una ventana. Al verse descubierto, el ladrón intentó escapar rápidamente en la bicicleta, pero fue perseguido por la víctima y un familiar, quienes lograron alcanzarlo a pocos metros del lugar. En medio de la bronca, varios vecinos se sumaron y redujeron al sospechoso, golpeándolo mientras le gritaban “sos un chorro”. El hombre quedó retenido en el piso hasta la llegada de efectivos policiales. Finalmente, la Policía arribó al lugar y trasladó al acusado detenido en un patrullero, quedando a disposición de la Justicia. Toda la información local la vivís en IR A MÁS RADIO En vivo por Radio Fan 103.9 FM También en nuestro canal de YouTube #Quilmes #Solano #Inseguridad #Policiales IrAMásRadio | Ir a Más

La ladrón detenido en Quilmes

Varios vecinos que presenciaron la escena se sumaron rápidamente al tumulto. Mientras reducían al ladrón en el piso, le gritaban “sos un chorro” y descargaban golpes de puño y patadas. El hombre quedó inmovilizado, rodeado por un grupo cada vez mayor de personas indignadas.

La escena se prolongó hasta que llegó la policía de Buenos Aires, alertada por llamados al 911. Los efectivos intervinieron para separar al ladrón de sus captores y lo trasladaron detenido en un patrullero.

El ladrón quedó a disposición de la Justicia, imputado por tentativa de robo, mientras que los vecinos involucrados en la golpiza podrían enfrentar cargos por lesiones. Gracias a la intervención de la Policía fue que el episodio no pasó a mayores, como se ha visto en otros casos de linchamiento donde la Justicia por mano propia termina con la muerte de los sospechosos.