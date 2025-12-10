La serie furor de Netflix: estrenó 6 capítulos impactantes y ya es tendencia por su tensión y drama extremo

accidente-serie netflix

Netflix: de qué trata la serie Accidente

La serie Accidente aborda la historia de cómo la vida de tres familias se derrumba en un segundo después de una tragedia en una fiesta de cumpleaños, lo que destroza su amistad y sus corazones, creando profundas grietas en la comunidad.

Mientras lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, la vida misma se encargará de demostrarles si existe la luz después de la oscuridad.

accidente serie netflix.webp

La trama de Accidente retoma la historia un año después del accidente que marcó las vidas de los protagonistas para siempre. Las cuatro familias se debaten entre la venganza y el perdón, en un laberinto lleno de secretos y traiciones.

Netflix: tráiler de la serie Accidente, temporada 2

Antes de seguir leyendo, mira el tráiler de la temporada 2 de Accidente.

Reparto de la serie Accidente

Sebastián Martínez como Emiliano

Ana Claudia Talancón como Daniela

Eréndira Ibarra como Lupita

Alberto Guerra

Regina Reynoso como Salomé

Mark Lewis como Santos

Macarena García como Lucía

Regina Blandón como Carla

Ruben Zamora

Luis Ernesto Franco

Erick Elias

Shani Lozano

Giuseppe Gamba

Silverio Palacios

Erik Hayser

Dónde ver la serie Accidente, según la zona geográfica