La plataforma de Netflix, reconocida por renovar cada mes su catálogo con las mejores series y películas, vuelve a sorprender a sus suscriptores con el estreno de la temporada 2 de Accidente. Desde el miércoles 10 de diciembre de 2025, la nueva entrega ya está disponible y rápidamente comenzó a posicionarse entre lo más visto a nivel global.
La serie furor de Netflix: estrenó 6 capítulos impactantes y ya es tendencia por su tensión y drama extremo
Se acaba de sumar al catálogo de series y películas de Netflix y es una de las producciones mexicanas más aclamadas del mundo
Esta segunda temporada retoma la historia marcada por el dolor, los secretos y las consecuencias de una tragedia que conmocionó a tres familias. Con una narrativa más intensa y giros inesperados, Accidente regresa con 6 capítulos que profundizan en la culpa, las mentiras y los vínculos quebrados, elevando aún más la tensión que cautivó al público en su primera temporada en Netflix.
Con un elenco sólido y la dirección nuevamente a cargo de un equipo creativo aclamado, la serie reafirma su lugar entre las producciones latinoamericanas más fuertes del año. Para quienes buscan series y películas cargadas de drama, misterio y emociones extremas, la temporada 2 de Accidente se convierte en un imperdible dentro del catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Accidente
La serie Accidente aborda la historia de cómo la vida de tres familias se derrumba en un segundo después de una tragedia en una fiesta de cumpleaños, lo que destroza su amistad y sus corazones, creando profundas grietas en la comunidad.
Mientras lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, la vida misma se encargará de demostrarles si existe la luz después de la oscuridad.
La trama de Accidente retoma la historia un año después del accidente que marcó las vidas de los protagonistas para siempre. Las cuatro familias se debaten entre la venganza y el perdón, en un laberinto lleno de secretos y traiciones.
Netflix: tráiler de la serie Accidente, temporada 2
Antes de seguir leyendo, mira el tráiler de la temporada 2 de Accidente.
Reparto de la serie Accidente
- Sebastián Martínez como Emiliano
- Ana Claudia Talancón como Daniela
- Eréndira Ibarra como Lupita
- Alberto Guerra
- Regina Reynoso como Salomé
- Mark Lewis como Santos
- Macarena García como Lucía
- Regina Blandón como Carla
- Ruben Zamora
- Luis Ernesto Franco
- Erick Elias
- Shani Lozano
- Giuseppe Gamba
- Silverio Palacios
- Erik Hayser
Dónde ver la serie Accidente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Accidente se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Accident se puede ver en Netflix.
- España: la serie Accidente se puede ver en Netflix.