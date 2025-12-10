Alerta sanitaria mundial ante el avance de la Influenza y otros virus respiratorios

Salud vacunación prevención.jpg La vacunación es clave para prevenir enfermedades.

Los síntomas entre los alumnos afectados (vómitos, fiebre, diarrea, dolor de cabeza y fatiga), similares a los del Covid 19, obligaron a varios centros a suspender sus actividades. Además, los escalofríos suelen aparecer muy bruscamente con esta cepa.

Actividad de la Influenza en la Región

El hemisferio sur cerró su temporada invernal con un aumento del 29% en los casos graves de infección respiratoria aguda reportados, en comparación con 2024 y hay preocupación por las nuevas variantes que podrían llegar la próxima temporada.

Según los datos reportados hasta finales de noviembre, la actividad de influenza sigue en ascenso globalmente, impulsada por un virus de tipo A. Si bien los niveles son aún bajos en las Américas, se registra un incremento sostenido, especialmente en América del Norte.

Caribe y Centroamérica: Predomina la circulación del virus influenza A(H1N1 ).

). Canadá y Estados Unidos: Se observa una mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluida la detección progresiva del subclado K, ya identificado en Europa y Asia. La OPS advierte que las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen afectar más severamente a las personas mayores.

El organismo continental señaló que la evidencia preliminar sugiere que la vacuna actual mantiene niveles de protección comparables a temporadas anteriores, particularmente para prevenir casos graves y hospitalizaciones.

Virus Avanzan los virus respiratorios en todo el mundo.

Los virus que predominan

Virus Sincicial Respiratorio (VSR): Afectó de manera destacada a lactantes menores de seis meses.

Influenza: Afectó principalmente a personas mayores, con una circulación dominada inicialmente por A(H1N1) y luego por A(H3N2) , sin que se observara mayor gravedad. Es relevante que, hasta principios de noviembre, el subclado K no había sido detectado en Sudamérica.

SARS-CoV-2 (COVID 19): Su detección fue mayor a inicios de 2025, con predominio posterior de la variante XFG, sin indicios de mayor gravedad.

Recomendaciones estratégicas de la OPS

La OPS instó a los países a fortalecer la vigilancia de influenza, VSR y SARS-CoV-2. Esto incluye asegurar el reporte continuo de datos y el envío regular de muestras para secuenciación genética, lo que permite la detección oportuna de variantes que puedan alterar la transmisión o gravedad de los virus.

Otras recomendaciones clave incluyen:

Actualizar guías nacionales de manejo clínico y asegurar el acceso al diagnóstico temprano y la disponibilidad de antivirales para las personas con alto riesgo de complicaciones.

Preparar los servicios de salud para un posible incremento de hospitalizaciones en los meses de invierno del hemisferio norte, donde coincidirá la circulación de múltiples virus.

Reiterar la importancia de la vacunación contra influenza, Covid 19 y VSR , enfocándose en grupos de riesgo como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y trabajadores de la salud.

Finalmente, la Orgnización PabaS recordó la obligación de investigar y comunicar rápidamente eventos respiratorios inusuales, como casos graves sin causa identificada o brotes fuera del período de circulación esperado, conforme al Reglamento Sanitario Internacional.

