Llega la cuarta edición del Festival del Vacío a la llama a Maipú

festival maipú mendoza (4)

Un festival que posiciona a Maipú

Además de la competencia principal, el Festival ofrecerá un patio de comidas con precios accesibles y una variada oferta gastronómica pensada para disfrutar en familia y con amigos. A su vez, el festival contará con un destacado escenario cultural, con las presentaciones de Los Chimenos, Algarroba.com, Leo Rivero, Thierra y La Parra Cuyana, entre otros artistas que acompañarán la jornada.

festival maipú mendoza (3)

En relación con esta nueva edición, el intendente Matías Stevanato destacó que “el Festival del Vacío a la Llama ya es una tradición en Maipú, un encuentro que reúne a la comunidad y pone en valor nuestra identidad gastronómica y cultural”.

Con el respaldo institucional del Municipio y la participación de la comunidad, la cuarta edición del Festival del Vacío a la Llama se reafirma como una de las celebraciones locales más convocantes del año.