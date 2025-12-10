Anuncian un corte de agua por tiempo indefinido para este miércoles: en qué zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua

corte de agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa ejecutará empalmes de cañerías en Carriego y Mazzarello, en Bahía Blanca. Producto de estas tareas y hasta su finalización, se afectará el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles Varela, Alem, Zapiola y Lattanzio.