Anuncian un corte de agua por tiempo indefinido para este miércoles: en qué zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy miércoles 10 de diciembre en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos programados en la red por arreglos. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa ejecutará empalmes de cañerías en Carriego y Mazzarello, en Bahía Blanca. Producto de estas tareas y hasta su finalización, se afectará el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles Varela, Alem, Zapiola y Lattanzio.
Si bien la empresa no determinó en que horarios será el corte, cuando los trabajos se terminen se restablecerá el servicio paulatinamente. Para ello es fundamental cuidar el agua y el uso que hacemos de ella a lo largo del día.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.