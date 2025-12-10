Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Jornada de derbis

Los cinco grandes y sus clásicos: el sorteo que perjudicó a Boca y favoreció a River

Boca tiene un panorama complicado de cara al 2026 mientras que el Millo tuvo un sorteo que lo benefició; además se enfrentará la Lepra con el Lobo

Emanuel Trilla Donoso
El sorteó dejó un panorama complicado para Boca.
La Liga Profesional ya tiene todo definido para el 2026: los grupos del Torneo Apertura y Clausura, los encuentros en la fecha interzonal y las distintas llaves de la Copa Argentina. Es por eso que a continuación podrás conocer lo único que faltaba: la fecha de los clásicos que presenta un panorama complicado para Boca Juniors.

Además, el fútbol mendocino está de fiesta porque se volverán a ver las caras Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, pero esta vez en duelos de Primera División.

Además del Superclásico entre Boca y River, los equipos mendocinos de Primera División se volverán a ver las caras.

El sorteo que perjudicó a Boca, pero favoreció a River

El Xeneize tendrá un fixture por más complicado ya que enfrentará a los cuatro grandes del fútbol argentino en dos oportunidades (con la posibilidad de cruzarse más veces en los playoffs) y, como si esto fuera poco, también disputará Copa Libertadores y Copa Argentina.

Es así que compartirá el grupo A con dos grandes del fútbol argentino (San Lorenzo e Independiente de Avellaneda), disputará el Superclásico contra River y en la fecha interzonal le tocó Racing. En total se trata de 24 puntos los que estarán en juego, casi un tercio de los tantos que logró en la tabla anual de 2025 (juntó 62).

La Academia también tendrá una situación complicada ya que deberá jugar seis clásicos: contra River por compartir grupo, frente a Boca por el interzonal y contra el Rojo por la fecha de clásicos.

Independiente correrá la misma suerte ya que enfrentará a Boca por la zona de grupos, a Racing por el clásico y a San Lorenzo por la fecha interzonal. El Cuervo también integra la lista de los equipos grandes que jugará seis clásicos porque enfrentará al Xeneize y a Independiente por ser parte del Grupo A y a Huracán por ser su eterno rival.

En cambio, River Plate solo deberá enfrentar a Boca por el Superclásico (dos veces) y a Racing por tenerlo en el mismo grupo (además de las probabilidades de verse las caras con algunos de los otros cuatro grandes en la parte de eliminatorias).

boca, river
Boca y River se enfrentarán en, al menos, dos oportunidades en el 2026.

Además de Boca y River, todos los cruces en la fecha de los clásicos

  • Independiente vs. Racing.

  • Huracán vs. San Lorenzo.

  • Newell's vs. Rosario Central.

  • Estudiantes (LP) vs. Gimnasia y Esgrima (LP).

  • Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

  • Banfield vs. Lanús.

  • Belgrano (C) vs. Talleres (C).

  • Argentinos Juniors vs. Platense.

  • Tigre vs. Vélez.

  • Estudiantes Río Cuarto vs. Instituto.

  • Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (SdE).

  • Barracas Central vs. Deportivo Riestra.

  • Unión vs. Sarmiento (J).

  • Aldosivi vs. Defensa y Justicia.

