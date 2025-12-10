Los cinco grandes y sus clásicos: el sorteo que perjudicó a Boca y favoreció a River

Es así que compartirá el grupo A con dos grandes del fútbol argentino (San Lorenzo e Independiente de Avellaneda), disputará el Superclásico contra River y en la fecha interzonal le tocó Racing. En total se trata de 24 puntos los que estarán en juego, casi un tercio de los tantos que logró en la tabla anual de 2025 (juntó 62).

La Academia también tendrá una situación complicada ya que deberá jugar seis clásicos: contra River por compartir grupo, frente a Boca por el interzonal y contra el Rojo por la fecha de clásicos.

Independiente correrá la misma suerte ya que enfrentará a Boca por la zona de grupos, a Racing por el clásico y a San Lorenzo por la fecha interzonal. El Cuervo también integra la lista de los equipos grandes que jugará seis clásicos porque enfrentará al Xeneize y a Independiente por ser parte del Grupo A y a Huracán por ser su eterno rival.

En cambio, River Plate solo deberá enfrentar a Boca por el Superclásico (dos veces) y a Racing por tenerlo en el mismo grupo (además de las probabilidades de verse las caras con algunos de los otros cuatro grandes en la parte de eliminatorias).

boca, river Boca y River se enfrentarán en, al menos, dos oportunidades en el 2026.

Además de Boca y River, todos los cruces en la fecha de los clásicos