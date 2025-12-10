Inicio Ovación Fútbol Copa Intercontinental
Copa Intercontinental

Copa Intercontinental de la FIFA: Flamengo venció al Cruz Azul y está en semifinales

Flamengo le ganó al Cruz Azul en el Derbi de las Américas y es semifinalista de la Copa Intercontinental de la FIFA que se juega en Qatar.

Por UNO
Flamengo le ganó al Cruz Azul en el Derbi de las Américas y es semifinalista de la Copa Intercontinental de la FIFA que se juega en Qatar y tendrá como uno de los finalistas al PSG, campeón de Europa.

Con doblete del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el primero tras un grosero error rival, los cariocas pasaron a la semifinal donde los espera el Pyramids de Egipto, surgido de los cruces entre África y Asia - Pacífico.

Flamengo alzó el trofeo Derbi de las Américas y está en semis de la Copa Intercontinental.

El gol de Jorge Sánchez marcó el empate transitorio, pero no le alcanzó al conjunto mexicano que tuvo como titulares a los argentinos José Paradela y Gonzalo Piovi.

Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores, se quedó con la Copa Derbi de las Américas y quedó a un paso de una final Intercontinental como ya le ganó en 1981 al Liverpool inglés.

La Copa Intercontinental de la FIFA

Flamengo avanzó a las semifinales de la Copa Intercontinental, instancia en la que se enfrentará con el Pyramids de Egipto, y se quedó con la copa Derbi de las Américas.

En la final de la Copa Intercontinental ya espera el Paris Saint-Germain de Francia, que se clasificó directamente a dicha instancia gracias a su histórica consagración en la UEFA Champions League.

  • 14/9 Eliminatoria África-Asia-Pacífico: Pyramids 3 - Auckland City 0 (en El Cairo)
  • 23/9 Copa África-Asia-Pacífico: Al Ahly 1 - Pyramids 3 (en Jeddah)
  • 10/12 Derbi de las Américas: Flamengo 2 - Cruz Azul 1 (en Rayán)
  • 13/12 Copa Challenger: Flamengo o Cruz Azul vs. Pyramids (en Rayán)
  • 17/12 Copa Intecortinental: Ganador Copa Challenger vs. PSG (en Rayán)

