Copa Intercontinental de la FIFA: Flamengo venció al Cruz Azul y está en semifinales

Flamengo le ganó al Cruz Azul en el Derbi de las Américas y es semifinalista de la Copa Intercontinental de la FIFA que se juega en Qatar y tendrá como uno de los finalistas al PSG, campeón de Europa.
Con doblete del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el primero tras un grosero error rival, los cariocas pasaron a la semifinal donde los espera el Pyramids de Egipto, surgido de los cruces entre África y Asia - Pacífico.
El gol de Jorge Sánchez marcó el empate transitorio, pero no le alcanzó al conjunto mexicano que tuvo como titulares a los argentinos José Paradela y Gonzalo Piovi.
Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores, se quedó con la Copa Derbi de las Américas y quedó a un paso de una final Intercontinental como ya le ganó en 1981 al Liverpool inglés.
En la final de la Copa Intercontinental ya espera el Paris Saint-Germain de Francia, que se clasificó directamente a dicha instancia gracias a su histórica consagración en la UEFA Champions League.