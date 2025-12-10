Copa Intercontinental de la FIFA: Flamengo venció al Cruz Azul y está en semifinales

Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores, se quedó con la Copa Derbi de las Américas y quedó a un paso de una final Intercontinental como ya le ganó en 1981 al Liverpool inglés.

La Copa Intercontinental de la FIFA

Flamengo avanzó a las semifinales de la Copa Intercontinental, instancia en la que se enfrentará con el Pyramids de Egipto, y se quedó con la copa Derbi de las Américas.

En la final de la Copa Intercontinental ya espera el Paris Saint-Germain de Francia, que se clasificó directamente a dicha instancia gracias a su histórica consagración en la UEFA Champions League.