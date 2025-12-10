Inicio Ovación Fútbol Thiago Almada
Fútbol internacional

Caso Thiago Almada: Botafogo recibió un duro golpe judicial por el no pago del pase desde el Atlanta United

El Botafogo del empresario John Textor no pagó el pase de 21 millones de dólares de Thiago Almada desde el Atlanta United, y el TAS lo obliga a pagar la deuda

Por Raúl Adriazola [email protected]
Thiago Almada, el juvenil astro del fútbol argentino, involucrado en una causa judicial porque el Botafogo no pagó su pase al Atlanta United.

En un caso que involucra al jugador argentino Thiago Almada, el club brasileño Botafogo recibió un durísimo golpe por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que resentirá las endebles arcas de la institución al tener que abonar más de 20 millones dólares.

El TAS, una especie de corte internacional en lo deportivo, dictaminó en el caso Thiago Almada, que el club carioca deberá pagar 21 millones de dólares a Atlanta United por el pase del argentino.

El TAS desestimó la apelación del Botafogo en el tema Thiago Almada

La resolución del Tribunal no tomó en cuenta los argumentos de la apelación del Botafogo y deberá pagarle al Atlanta United de la MLS (Major League Soccer de Estados Unidos) para ser inhibido por incumplimiento de pago.

En un comunicado oficial publicado en su web, el club carioca reconoció la derrota legal y aseguró que tomará medidas para afrontar la situación. Atlanta había presentado la demanda en noviembre de 2024 tras el impago de las dos primeras cuotas pactadas, que debían haberse abonado en julio y septiembre, meses en los que Almada, figura en los seleccionados argentinos ya brillaba en Brasil tras haber llegado desde la MLS.

La deuda que generó John Textor y que sacude al Fogão

Thiago Almada, surgido de Vélez Sarsfield, jugó en Botafogo entre agosto y diciembre de 2024, período en el que obtuvo la Copa Libertadores y el Brasileirao antes de continuar su carrera en Lyon, club también perteneciente a la red multiclub de John Textor desde el 24 de diciembre de 2021, cuando el empresario estadounidense compró el 90% de las acciones de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva).

John Textor, dueño de una red de clubes del mundo, no pagó el pase del argentino Thiago Almada desde el Atlanta United al Botafogo.

Sin embargo, el empresario nunca pagó el pase al Atlanta United, lo que derivó en la demanda que ahora compromete seriamente al club brasileño. En su comunicado, el club además informó que Textor presentó una propuesta de financiamiento a los socios de Eagle para saldar las deudas con la FIFA y asegurar presupuesto para el próximo mercado de incorporaciones.

Mientras tanto, el panorama deportivo y financiero sigue siendo incierto. Botafogo deberá cumplir con el pago exigido para evitar la inhibición y sostener su proyecto de cara a la Copa Libertadores 2026.

En paralelo, Almada continuó su carrera en Europa: llegó a Lyon en enero de 2025, pero la crisis económica provocada por el propio Textor aceleró su venta a Atlético de Madrid a mediados de este año.

