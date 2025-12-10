Caso Thiago Almada: Botafogo recibió un duro golpe judicial por el no pago del pase desde el Atlanta United

En un caso que involucra al jugador argentino Thiago Almada, el club brasileño Botafogo recibió un durísimo golpe por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que resentirá las endebles arcas de la institución al tener que abonar más de 20 millones dólares.
El TAS, una especie de corte internacional en lo deportivo, dictaminó en el caso Thiago Almada, que el club carioca deberá pagar 21 millones de dólares a Atlanta United por el pase del argentino.
El TAS desestimó la apelación del Botafogo en el tema Thiago Almada
La resolución del Tribunal no tomó en cuenta los argumentos de la apelación del Botafogo y deberá pagarle al Atlanta United de la MLS (Major League Soccer de Estados Unidos) para ser inhibido por incumplimiento de pago.
Botafogo profundizó sus problemas de incumplimiento de pagos al conocerse la sentencia definitiva del TAS sobre el caso Thiago Almada, en lo que era la última instancia de apelación de los brasileños para intentar sortear el depósito de los 21 millones de dólares que debía… pic.twitter.com/S2NL3JmHsT
La deuda que generó John Textor y que sacude al Fogão
Thiago Almada, surgido de Vélez Sarsfield, jugó en Botafogo entre agosto y diciembre de 2024, período en el que obtuvo la Copa Libertadores y el Brasileirao antes de continuar su carrera en Lyon, club también perteneciente a la red multiclub de John Textor desde el 24 de diciembre de 2021, cuando el empresario estadounidense compró el 90% de las acciones de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva).
Sin embargo, el empresario nunca pagó el pase al Atlanta United, lo que derivó en la demanda que ahora compromete seriamente al club brasileño. En su comunicado, el club además informó que Textor presentó una propuesta de financiamiento a los socios de Eagle para saldar las deudas con la FIFA y asegurar presupuesto para el próximo mercado de incorporaciones.
Mientras tanto, el panorama deportivo y financiero sigue siendo incierto. Botafogo deberá cumplir con el pago exigido para evitar la inhibición y sostener su proyecto de cara a la Copa Libertadores 2026.
En paralelo, Almada continuó su carrera en Europa: llegó a Lyon en enero de 2025, pero la crisis económica provocada por el propio Textor aceleró su venta a Atlético de Madrid a mediados de este año.