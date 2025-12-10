La AFA definió los grupos del Torneo Apertura y Clausura

En una ceremonia que no fue televisada la AFA llevó adelante los sorteos para definir los dos grupos de la Liga Profesional. La ceremonia tuvo lugar en el Predio Lionel Messi en Ezeiza y se definió que el formato del torneo sea el mismo del actual, por lo tanto, contará con unTorneo Apertura y un Torneo Clausura.
Es así que contará con dos grupos de 15 equipos cada uno y donde los ocho mejores posicionados de cada grupo clasificarán a los playoffs. Estos comenzarán desde los octavos de final y se disputará un partido por llave que en caso de quedar en empate tendrá un tiempo extra de 30 minutos; si perdura la paridad se definirá desde el punto de penal.
Así fue el sorteo de la AFA
El sorteo se realizó en parejas, es decir, no se llevó adelante por equipos. Esto es para que los clásicos rivales no compartan grupo, de esta manera si en el sorteo salía el "Equipo 1" su pareja (el "Equipo 2") iba directamente al Grupo B.
La AFA informó que Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto - los recién ascendidos - ocuparán los lugares de los descendidos Godoy Cruz y San Martín de San Juan; por lo que fueron emparejados conIndependiente Rivadavia e Instituto, respectivamente.
La AFA definió los grupos de la Liga Profesional
El Torneo Apertura comenzará el 24 de enero de 2026, un momento en el año atípico ya que debe finalizar antes que arranque el Mundial (empieza el 11 de junio). Por su lado, el Torneo Clausura no tiene fecha oficial aunque si adelantaron que iniciará una vez finalizada la cita máxima del fútbol.
Es así que la AFA definió qué equipos integrarán el Grupo A y cuáles el Grupo B, que quedaron armados de la siguiente manera:
Grupo A:
Boca Juniors.
Central Córdoba de Santiago del Estero.
Defensa y Justicia.
Deportivo Riestra.
Estudiantes de La Plata.
Gimnasia de Mendoza.
Independiente.
Instituto.
Lanús.
Newell's.
Platense.
San Lorenzo.
Talleres.
Unión.
Vélez.
Grupo B:
Aldosivi.
Argentinos Juniors.
Atlético Tucumán.
Banfield.
Barracas Central.
Belgrano.
Estudiantes (Río Cuarto).
Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Huracán.
Independiente Rivadavia.
Racing.
River Plate.
Rosario Central.
Sarmiento (Junín).
Tigre.
Además de disputarse el Torneo Apertura y el Clausura, la AFA entregará el trofeo Campeón de Liga al equipo que más puntos consiga en la Tabla Anual (en 2025 fue para Rosario Central).