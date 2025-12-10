La AFA definió los grupos del Torneo Apertura y Clausura

La AFA informó que Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto - los recién ascendidos - ocuparán los lugares de los descendidos Godoy Cruz y San Martín de San Juan; por lo que fueron emparejados con Independiente Rivadavia e Instituto, respectivamente.

Equipos emparejados - AFA Así quedaron los equipos de AFA emparejados para que no sean parte del mismo grupo.

La AFA definió los grupos de la Liga Profesional

El Torneo Apertura comenzará el 24 de enero de 2026, un momento en el año atípico ya que debe finalizar antes que arranque el Mundial (empieza el 11 de junio). Por su lado, el Torneo Clausura no tiene fecha oficial aunque si adelantaron que iniciará una vez finalizada la cita máxima del fútbol.

Es así que la AFA definió qué equipos integrarán el Grupo A y cuáles el Grupo B, que quedaron armados de la siguiente manera:

Grupo A:

Boca Juniors .

. Central Córdoba de Santiago del Estero.

Defensa y Justicia.

Deportivo Riestra.

Estudiantes de La Plata.

Gimnasia de Mendoza .

. Independiente.

Instituto.

Lanús.

Newell's.

Platense.

San Lorenzo.

Talleres.

Unión.

Vélez.

Grupo B:

Aldosivi.

Argentinos Juniors.

Atlético Tucumán.

Banfield.

Barracas Central.

Belgrano.

Estudiantes (Río Cuarto).

Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Huracán.

Independiente Rivadavia .

. Racing.

River Plate .

. Rosario Central.

Sarmiento (Junín).

Tigre.

Además de disputarse el Torneo Apertura y el Clausura, la AFA entregará el trofeo Campeón de Liga al equipo que más puntos consiga en la Tabla Anual (en 2025 fue para Rosario Central).