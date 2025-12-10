Minería: el Gobierno invitó a ser parte de los controles ambientales de PSJ cobre mendocino

El Gobierno invitó a todos los interesados en ser parte del control de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) para la actividad minera en PSJ cobre mendocino, cuyo proyecto fue aprobado el martes en la Legislatura. Será a través de un formulario.
La iniciativa se conoció en la mañana de este miércoles, un día después de aprobarse en el Senado el proyecto PSJ cobre mendocino. Tiene como objetivo hacer transparente y seguro los primeros pasos de la minería en la provincia.
Será a través de un formulario en el que cualquier persona puede inscribirse y ser parte de la Unidad de Gestión Ambiental, un organismo creado para coordinar y supervisar las inspecciones mineras en Mendoza.
Indicaron que esto asegurará el cumplimiento de las normativas ambientales y sociales, además de darle transparencia al desarrollo minero.
Un martes clave para Mendoza
El 9 de diciembre será un día que quedará en la historia, ya que marcó un antes y un después en la provincia. Se debe a que el Senado aprobó 4 proyectos mineros: PSJ cobre mendocino, 27 proyectos de exploración en Malargüe, el fondo compensador y el de regalías.
La aprobación fue por 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, lo que dejó en claro que la amplia mayoría de los legisladores avaló el inicio de una época de minería en Mendoza.
El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que ganó la coherencia en la Legislatura, y sostuvo que "la confianza no se construye con miedo, sino con responsabilidad". Además, el presidente Javier Milei también había destacado en sus redes la importancia de esta aprobación para el inicio de la minería en Mendoza.