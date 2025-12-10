Minería: el Gobierno invitó a ser parte de los controles ambientales de PSJ cobre mendocino

Indicaron que esto asegurará el cumplimiento de las normativas ambientales y sociales, además de darle transparencia al desarrollo minero.

Un martes clave para Mendoza

El 9 de diciembre será un día que quedará en la historia, ya que marcó un antes y un después en la provincia. Se debe a que el Senado aprobó 4 proyectos mineros: PSJ cobre mendocino, 27 proyectos de exploración en Malargüe, el fondo compensador y el de regalías.

La aprobación fue por 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, lo que dejó en claro que la amplia mayoría de los legisladores avaló el inicio de una época de minería en Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que ganó la coherencia en la Legislatura, y sostuvo que "la confianza no se construye con miedo, sino con responsabilidad". Además, el presidente Javier Milei también había destacado en sus redes la importancia de esta aprobación para el inicio de la minería en Mendoza.