"Hoy ganó la coherencia": Cornejo celebró la aprobación de PSJ Cobre Mendocino

"Hoy, justo a dos años de mi segundo mandato, iniciamos ese camino con responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722. Podemos avanzar hacia energías más limpias, a modernizar redes eléctricas, electrificar el transporte, entre otras cosas", comentó.

El gobernador Alfredo Cornejo en la última asamblea legislativa.

"Nada de esto nació de un slogan. Es fruto de trabajo, diálogo y estudios. Tuvimos la audiencia pública más grande de nuestra historia, incorporamos informes de universidades y organismos especializados y analizamos cada aspecto del proyecto con equipos multidisciplinarios. Siempre en el camino correcto, como debe trabajar una provincia responsable", continuó.

Y concluyó: "Hoy dimos el paso que nos proyecta hacia el futuro que queremos. Demostremos una vez más que sabemos hacer las cosas bien, que el progreso no se construye con miedo, sino con responsabilidad y coherencia".

Casado se refirió a la aprobación como un hecho histórico

La vicegobernadora que estuvo al mando del Ejecutivo este martes porque Alfredo Cornejo está en Buenos Aires en el Consejo de Mayo también festejó. Para Hebe Casado es un "hecho histórico": "Aprobamos un proyecto que amplía la matriz productiva, genera empleo y posiciona a Mendoza en un camino de desarrollo real, con reglas claras y control ambiental".

Andrés Lombardi dijo que Mendoza comienza a reescribir su historia

El presidente de la Cámara de Diputados, y presidente de la Unión Cívica Radical, Andrés Peti Lombardi, aseguró que Mendoza comenzó a reescribir su historia. "Tengamos plena confianza en este gobierno que quiere lo mismo que todos los mendocinos: más trabajo e igualdad de oportunidades para todos", afirmó.

"Tenemos la obligación de hacer las cosas bien, porque somos ejemplo nacional en muchísimos aspectos y esta no será la excepción. Este paso, largamente debatido, reafirma el compromiso con el crecimiento sostenible, con controles exhaustivos y reglas claras", completó.

Para Martín Kerchner es un antes y un después

El senador radical, Martín Kerchner, explicó que es un antes y un después para Mendoza la aprobación de PSJ Cobre Mendocino. "La sanción definitiva de PSJ Cobre Mendocino incorpora una minería moderna, sostenible y totalmente compatible con nuestras leyes, incluida la 7722", dijo.

El mensaje del senador Martín Kerchner.

Y reiteró las bonanzas de este proyecto: "Una inversión de U$S600 millones para iniciar una operación que producirá 40.000 toneladas anuales de concentrado de cobre, impulsando trabajo local, innovación y el crecimiento de cientos de proveedores mendocinos. Esto es progreso concreto para miles de familias".

"Mendoza es una provincia competitiva, preparada y comprometida con un desarrollo responsable que llegue a cada mendocino", cerró el senador.

Hasta Arrieta festejó PSJ Cobre Mendocino

La diputada libertaria Lourdes Arrieta, que recientemente se sumó a Provincias Unidas, subió un comunicado posando mientras tomaba mates y seguía la sesión por la televisión.

lourdes arrieta

"No se trata de un debate ideológico ni de negocios para unos pocos: se trata de evaluar si la provincia quiere integrarse a los estándares globales de producción responsable o si continuará atrapada en una discusión del siglo pasado, donde los proyectos cumplen requisitos mínimos legales y técnicos, pero no alcanzan los niveles de transparencia, control y seguridad que hoy exige cualquier país desarrollado", dijo Arrieta.