Con Alfredo Cornejo, el Consejo de Mayo define el proyecto de reforma laboral que irá al Congreso

Del encuentro final, además de Cornejo, participarán el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el titular de la UIA (Unión Industrial Argentina), Martín Rapallini, Gerardo Martínez, de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción), Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados, y Carolina Losada, por el Senado.

image Imágen de la reunión del Consejo de Mayo realizada a fines de noviembre. La primera tras la salida del ex ministro Guillermo Francos y con su sucesor, Manuel Adorni

Del Consejo de Mayo al Congreso: reforma laboral, desde el 10

Más allá de las reservas, ya se sabe que uno de los temas más fogoneados por el gobernador de Mendoza, como redistribuír los fondos de Coparticipación federal, quedará afuera del informe a enviar al Congreso para su tratamiento.

Cornejo ha insistido más de una vez en incluir el impuesto a los Combustibles, que en principio alimentaba un fondo de infraestructura pública. Pero el cambio de paradigma impulsado por la administración Milei lo dejó sin efecto.

Es el ítem 5 del Pacto de Mayo, pero no el único en ser excluido del informe. También el 9, sobre la reforma previsional. Para el gobierno nacional ambos son temas complejos, que quedarán para más adelante.

Lo que sí genera expectativa y se sabe que será parte del reporte definitivo del Consejo de Mayo es la reforma laboral. Uno de los proyectos que el Congreso tratará en sesiones extraordinarias del próximo miércoles 10 al 30 de diciembre.

De hecho, es uno de los apartados más discutidos por la disidencia de la CGT, planteada por Martínez. A tal punto que la reforma laboral concentró la penúltima reunión del Consejo, el pasado 28 de noviembre.

Código Penal y ley de Glaciares, otras propuestas del Consejo de Mayo

Desde el entorno del gobernador mendocino resaltaron que Cornejo propuso "muchos cambios en lo laboral. También en lo fiscal, respecto de cosas que la provincia hizo hace mucho tiempo y pueden servir como ejemplo".

Pero hay más proyectos que a la gestión mileísta le interesa convertir en ley lo antes posible. De ahí la decisión de convocar a extraordinarias durante el período estival.

Además de la aprobación del Presupuesto 2026, no es la única reforma de fondo: en la lista aparecen la del Código Penal y la de la Ley de Glaciares.

Pero también una que es de importancia capital para el gobierno nacional: “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

De hecho, en un discurso el propio Milei lo había puesto de relieve. E incluso redobló la apuesta, al señalar que pretendía una norma que castigara con cárcel a los legisladores que avalaran leyes "anti-déficit".