Descubrimiento: la telaraña más grande del mundo en una cueva con 111.000 arañas

El mundo natural todavía nos guarda innumerables sorpresas, dice István Urák, profesor de biología y autor principal del estudio. "Si intentara poner en palabras todas las emociones que me invadieron [al ver la red], destacaría la admiración, el respeto y la gratitud. Tienes que vivirlo para saber realmente cómo se siente".

Un equipo de científicos visitó el sitio en 2024 para tomar muestras, aunque espeleólogos de la Sociedad Espeleológica Checa fueron los primeros en ver la red en 2022. Este nuevo análisis confirmó que la colonia está formada por dos especies: Tegenaria domestica, conocida como la tejedora de granero, y Prinerigone vagans, lo cual ya es un descubrimiento en sí mismo.

Los investigadores estiman que hay unas 69.000 T. domestica y más de 42.000 P. vagans. Normalmente, se esperaría que las tejedoras de granero se alimentaran de la otra especie de arañas, pero la falta total de luz en la cueva podría afectar la visión de los arácnidos y alterar su comportamiento habitual.

Un ecosistema único sostenido por azufre

cueva arañas Los científicos se encontraron con una colosal tela de araña en lo profundo.

La alimentación de estas arañas se basa en mosquitos que no pican y que abundan cerca de la entrada de la cueva. Estos insectos, a su vez, comen unas biopelículas microbianas de color blanco que se forman gracias a las bacterias que oxidan el azufre presente en el lugar.

Un arroyo rico en azufre, alimentado por manantiales naturales, fluye a través de la cueva y llena el ambiente con sulfuro de hidrógeno. Este particular ecosistema es lo que permite la supervivencia de los microbios, los mosquitos y, por supuesto, de sus depredadores arácnidos. Sin duda, este es un descubrimiento que abre nuevas preguntas.

El análisis del contenido intestinal mostró que la dieta rica en azufre influye en los microbiomas de las arañas. Estos son bastante menos diversos que los de sus parientes que viven fuera de la cueva. Además, los científicos encontraron que los arácnidos de la colonia son genéticamente diferentes a los del exterior, lo que sugiere una adaptación a su particular y oscuro hogar.