Un extraordinario descubrimiento tuvo lugar en una cueva ubicada en la frontera entre Albania y Grecia. Allí, un grupo de investigadores encontró una colonia con más de 111.000 arañas que prosperan en lo que parece ser la telaraña más grande del mundo, todo en una zona de completa oscuridad.
Descubrimiento: la telaraña más grande del mundo en una cueva con 111.000 arañas
Este descubrimiento en una cueva de azufre muestra una colonia de más de 100.000 arañas tejiendo una red de tamaño récord en la más absoluta oscuridad
La colosal red se extiende por 106 metros cuadrados a lo largo de la pared de un pasaje estrecho y de techo bajo. Lo más curioso es que este gigantesco tejido es obra de dos especies de arañas que, hasta ahora, no se sabía que cooperaban entre sí. Los científicos que publicaron el hallazgo en la revista Subterranean Biology lo califican como un caso extraordinario.
Una descubrimiento en plena oscuridad
La telaraña no es una pieza única. En realidad, es un entramado gigante formado por miles de telas individuales con forma de embudo. Toda esta increíble colonia de arañas vive en una zona de la cueva que está permanentemente a oscuras, un ambiente que parece no afectarles en lo más mínimo para construir su hogar.
El mundo natural todavía nos guarda innumerables sorpresas, dice István Urák, profesor de biología y autor principal del estudio. "Si intentara poner en palabras todas las emociones que me invadieron [al ver la red], destacaría la admiración, el respeto y la gratitud. Tienes que vivirlo para saber realmente cómo se siente".
Un equipo de científicos visitó el sitio en 2024 para tomar muestras, aunque espeleólogos de la Sociedad Espeleológica Checa fueron los primeros en ver la red en 2022. Este nuevo análisis confirmó que la colonia está formada por dos especies: Tegenaria domestica, conocida como la tejedora de granero, y Prinerigone vagans, lo cual ya es un descubrimiento en sí mismo.
Los investigadores estiman que hay unas 69.000 T. domestica y más de 42.000 P. vagans. Normalmente, se esperaría que las tejedoras de granero se alimentaran de la otra especie de arañas, pero la falta total de luz en la cueva podría afectar la visión de los arácnidos y alterar su comportamiento habitual.
Un ecosistema único sostenido por azufre
La alimentación de estas arañas se basa en mosquitos que no pican y que abundan cerca de la entrada de la cueva. Estos insectos, a su vez, comen unas biopelículas microbianas de color blanco que se forman gracias a las bacterias que oxidan el azufre presente en el lugar.
Un arroyo rico en azufre, alimentado por manantiales naturales, fluye a través de la cueva y llena el ambiente con sulfuro de hidrógeno. Este particular ecosistema es lo que permite la supervivencia de los microbios, los mosquitos y, por supuesto, de sus depredadores arácnidos. Sin duda, este es un descubrimiento que abre nuevas preguntas.
El análisis del contenido intestinal mostró que la dieta rica en azufre influye en los microbiomas de las arañas. Estos son bastante menos diversos que los de sus parientes que viven fuera de la cueva. Además, los científicos encontraron que los arácnidos de la colonia son genéticamente diferentes a los del exterior, lo que sugiere una adaptación a su particular y oscuro hogar.