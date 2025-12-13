Conductor alcoholizado fue detenido en Guaymallén por manejar de forma peligrosa

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de este sábado 13 de diciembre, cuando personal de la Policía Vial realizaba un procedimiento en la zona de incorporación al Acceso Este y calle Cobos, en Guaymallén.

Según el parte oficial, los efectivos observaron un automóvil Fiat Argo, conducido por un hombre, que circulaba de forma temeraria, poniendo en riesgo la seguridad vial.