Operativo de control

Conductor alcoholizado fue detenido en Guaymallén por manejar de forma peligrosa

Personal de la Policía Vial interceptó este sábado a la madrugada al conductor alcoholizado en el Acceso Este y calle Cobos de Guaymallén

El auto del conductor alcoholizado quedó a disposición de la Policía.

Un conductor alcoholizado fue interceptado este sábado a la madrugada por la Policía Vial en Guaymallén, luego de que fuera detectado manejando de manera peligrosa. Al realizarle el control de alcoholemia, el resultado fue positivo: tenía más del triple de lo permitido, 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de este sábado 13 de diciembre, cuando personal de la Policía Vial realizaba un procedimiento en la zona de incorporación al Acceso Este y calle Cobos, en Guaymallén.

Según el parte oficial, los efectivos observaron un automóvil Fiat Argo, conducido por un hombre, que circulaba de forma temeraria, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Controles de alcoholemia
Los controles de alcoholemia se realizaron este sábado a la madrugada en el Acceso Este, en Guaymallén.

Inmediatamente, los agentes detuvieron la marcha del rodado.

Tras realizar el control correspondiente, el dosaje de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el máximo permitido por la ley que es 0,5.

El vehículo del conductor alcoholizado quedó a disposición de la dependencia policial del departamento, en el marco de una infracción a la Ley 9.029 de Tránsito, y se labraron las actuaciones correspondientes.

