Cómo preparar un perfume para tu habitación: un solo spray y sentirás que duermes en un campo de jazmines

Encender una vela aromática, un incienso o abrir un nuevo ambientador se puede interpretar como una acción de autocuidado. Si eres amante de los aromatizantes para el hogar, este artículo podría interesarte, ya que te enseñamos a preparar un perfume casero para que tu habitación se mantenga fresca y con buen aroma.
No es fácil conseguir que los ambientes de casa se mantengan con un aroma fresco todo el tiempo y el dormitorio suele ser la habitación donde más cuesta encontrar equilibrio.
Durante muchas horas, el cuarto permanece cerrado y habitado, por lo que hay que mantener a raya los hábitos de limpieza y ventilación para mantener una fragancia agradable. Por otro lado, no es recomendable utilizar ambientadores muy fuertes o invasivos, ya que pueden resultar molestos a la hora de conciliar el sueño.
Afortunadamente, a continuación te compartimos una receta casera para que prepares un ambientador con ingredientes que seguro tienes en casa, y hacen que tu habitación huela siempre bien.
Perfume para la habitación
- Envase limpio de 200ml.
- Cinco flores de jazmín o gardenia.
- Ramas de eneldo.
- 200 ml de alcohol del 96°.
- Un chorrito de solución de ácido cítico.
- 20 gotas de aceite esencial.
Para comenzar es importante que limpies el envase que vas a utilizar. Corta los pétalos del jazmín o añádelos enteros en el recipiente y luego agrega las ramitas de eneldo. El jazmín le dará un toque floral y cálido al ambientador, mientras que el eneldo aportará notas frescas y herbáceas.
El próximo paso es agregar los 200 ml de alcohol y un chorrito de solución de ácido cítrico para prevenir la oxidación. Además, si tienes aceite esencial en casa, puedes agregar unas gotas para que el perfume tenga un aroma más intenso. Puede ser aceite de jazmín, lavanda, cítrico o el que más te guste.
Deja reposando el ambientador en un lugar oscuro durante 15 días, agitando de vez en cuando. Una vez transcurrido el periodo, filtra la preparación, y el líquido será tu nuevo perfume para el hogar. Puedes dejar las hierbas y las flores, pero en ocasiones se tapa la válvula del rociador.
El ambientador puede durar hasta ocho meses y se puede aplicar en sábanas, toallas, cortinas y otros textiles de la habitación. Si aplicas unos spray antes de ir a dormir, sentirás que estás recostado en un campo de jazmines.