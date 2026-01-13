Cómo hacer una Torta en taza esponjosa: una receta fácil con 5 ingredientes y en minutos en el microondas

La receta del bizcochuelo de coco en taza no lleva harina y se elabora con ingredientes simples: un huevo, coco rallado, aceite, polvo de hornear y el jugo de media naranja. El resultado es una torta alta, esponjosa y húmeda, perfecta para sumar a un plan de alimentación equilibrado.

Fácil, rápida y sin complicaciones, esta preparación en microondas demuestra que las mejores recetas también pueden ser saludables y exprés.