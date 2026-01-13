En la actualidad, muchas recetas tradicionales se adaptaron a un ritmo de vida más acelerado, apostando por preparaciones rápidas, prácticas y en porciones individuales. En ese contexto, la torta en taza se volvió una de las opciones favoritas para quienes buscan algo rico y saludable sin pasar horas en la cocina. Este bizcochuelo se prepara en solo 5 minutos, directamente en el microondas, y es ideal para el desayuno o la merienda.
Cómo hacer una Torta en taza esponjosa: una receta fácil con 5 ingredientes y en minutos en el microondas
Es una de las recetas más prácticas y saludables: esta torta en taza tipo bizcochuelo se prepara en EL microondas en solo 5 minutos
La receta del bizcochuelo de coco en taza no lleva harina y se elabora con ingredientes simples: un huevo, coco rallado, aceite, polvo de hornear y el jugo de media naranja. El resultado es una torta alta, esponjosa y húmeda, perfecta para sumar a un plan de alimentación equilibrado.
Fácil, rápida y sin complicaciones, esta preparación en microondas demuestra que las mejores recetas también pueden ser saludables y exprés.
Receta para hacer bizcochuelo en taza en el microondas
Ingredientes:
- 4 cdas. de coco rallado
- 1 huevo
- 1 cda. de aceite (puede ser neutro, de coco, de oliva)
- 1 cdta. de polvo de hornear
- Jugo y ralladura de 1/2 naranja o pomelo
- 1 cda. de cacao amargo (opcional)
- Stevia, a gusto (opcional)
Cómo preparar la receta de la torta en taza: el bizcochuelo en el microondas
- Primero, en una taza grande, coloca un huevo con la cucharada de aceite. Revuelve bien y agrega el coco rallado y el polvo de hornear. Si lo deseas, suma cacao amargo. Integra todo.
- A continuación, agrega la ralladura y el jugo de media naranja a la mezcla anterior. También, suma el endulzante y combina bien.
- Por último, lleva la taza al microondas por 4-5 minutos, deja enfriar y disfruta de un exquisito bizcochuelo de coco y naranja en taza.
La receta de bizcochuelo en taza es ideal para disfrutar en el desayuno o la merienda, ya que ofrece una porción justa y nutritiva.
Aporta proteínas, vitaminas como C, E y del complejo B, además de antioxidantes y minerales esenciales como potasio, fósforo, calcio y hierro, convirtiéndose en un excelente aliado dentro de un plan de alimentación saludable.