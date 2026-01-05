Inicio Recetas Bizcochuelo
Sabores caseros

Bizcochuelo alto y esponjoso: cómo prepararlo con 6 ingredientes y un secreto infalible

Para que el bizcochuelo salga alto y esponjoso, hay un solo secreto. Esta es una de las recetas más fáciles para preparar en casa

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Te dejamos la receta para hacer un bizcochuelo alto y esponjoso. 

Te dejamos la receta para hacer un bizcochuelo alto y esponjoso. 

El bizcochuelo es una de las recetas más clásicas, económicas y rendidoras para preparar en casa. Se destaca por su textura alta y esponjosa, su sabor suave y su humedad justa, además de un aroma irresistible que puede lograrse con ralladura de limón o de naranja, ideal para acompañar desayunos, meriendas o celebraciones.

Para lograr un bizcochuelo bien aireado y parejo, es fundamental trabajar con ingredientes a temperatura ambiente y aromatizar la mezcla con esencia de vainilla o cítricos. Si se busca un resultado todavía más húmedo, se puede sumar un toque de jugo natural a la receta, que realza el sabor sin alterar la textura.

Uno de los secretos clave de estas recetas es batir bien los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación espumosa y luego integrar los ingredientes secos de manera envolvente. Este paso permite conservar el aire de la mezcla y conseguir un bizcochuelo alto, liviano y perfectamente esponjoso.

bizcochuelo 12 cucharadas

Receta para hacer bizcochuelo casero alto y esponjoso

Ingredientes:

  • 3 tazas de harina leudante
  • 4 huevos
  • 3 cdas. de manteca o aceite
  • 2 tazas de azúcar
  • 1 taza de leche
  • 1 cda. de polvo de hornear
  • Ralladura de limón o de naranja (opcional)
bizcochuelo receta (2).jpg

Cómo preparar la receta del bizcochuelo esponjoso, paso a paso

  1. Para empezar, en un bowl, mezcla los huevos con el azúcar y la manteca (puede ser aceite). Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que el bizcochuelo tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
  2. A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
  3. Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
  4. Por último, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable, enmantecado, vierte la preparación del bizcochuelo y lleva al horno precalentado por 45 minutos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar