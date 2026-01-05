Bizcochuelo alto y esponjoso: cómo prepararlo con 6 ingredientes y un secreto infalible

Para lograr un bizcochuelo bien aireado y parejo, es fundamental trabajar con ingredientes a temperatura ambiente y aromatizar la mezcla con esencia de vainilla o cítricos. Si se busca un resultado todavía más húmedo, se puede sumar un toque de jugo natural a la receta, que realza el sabor sin alterar la textura.

Uno de los secretos clave de estas recetas es batir bien los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación espumosa y luego integrar los ingredientes secos de manera envolvente. Este paso permite conservar el aire de la mezcla y conseguir un bizcochuelo alto, liviano y perfectamente esponjoso.