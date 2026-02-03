Te cuento por qué deberías rociar vinagre en el baúl del auto y cuáles son sus beneficios

Por qué hay que rociar vinagre blanco en el baúl del auto y para qué sirve
El vinagre sirve para mucho más que limpiar sarro o desengrasar sartenes. Con un poco de vinagre se puede mantener el auto y cada una de sus partes impecables.
El baúl del auto suele usarse para transportar cosas, a veces mercadería y otras veces elementos más sucios o llenos de tierra. Para realizar una buena limpieza del baúl, puedes utilizar vinagre blanco, siempre rebajado con agua.
Lo primero y principal es aspirar el baúl del auto para remover el polvo suelto y la mugre más superficial. Retira las hojas rotas, la tierra y todo objeto basura.
Prepara una solución de partes iguales de agua y vinagre y rocíala por todo el baúl. Deja que el producto actúe en el interior del auto y no cierres la puerta del baúl.
Finalmente, solo hay que refregar con un cepillo suave o paño de microfibra y deja el baúl del auto abierto por al menos una hora para que se libre y evapore el vinagre. Este producto elimina la humedad, neutraliza los malos olores, evita la formación de hongos y quita la grasa.
¿Qué otras cosas del auto y de la casa puedo limpiar con vinagre?
- Podemos limpiar otras partes del auto con vinagre blanco. Este producto es muy natural y efectivo. Puedes rociar las llantas del auto con una solución de agua y vinagre, pulir los espejos retrovisores, cristales y ventanas.
- Además, el vinagre es muy bueno y poco abrasivo cuando se trata de eliminar malos olores en el interior del auto o desengrasar algunas partes muy percudidas como los faros.
- También puedes usar vinagre blanco de limpieza para quitar las manchas de los tapizados, alfombras y asientos de tela, siempre en su justa medida para no llenar todo el auto de olor a vinagre ni generar humedad en los tejidos.
- Evita que el vinagre entre en contacto con los tapizados de cuero y la pintura del auto; puede opacar o corroer estas superficies progresivamente.
- También puedes utilizar el vinagre para otros asuntos del hogar, tales como la cocción de alimentos vegetales, huevos, pastas y legumbres. El vinagre apto para consumo mejora la textura y cocción de los productos.
- Finalmente, puedes limpiar con vinagre otras partes del hogar como el baño, las paredes con moho, los espejos, el horno, las fuentes con mucha grasa y el interior de la heladera.