Te cuento por qué deberías rociar vinagre en el baúl del auto y cuáles son sus beneficios

Lo primero y principal es aspirar el baúl del auto para remover el polvo suelto y la mugre más superficial. Retira las hojas rotas, la tierra y todo objeto basura.

baúl del auto Lo ideal es aspirar y limpiar el baúl por lo menos una vez al mes.

Prepara una solución de partes iguales de agua y vinagre y rocíala por todo el baúl. Deja que el producto actúe en el interior del auto y no cierres la puerta del baúl.

Finalmente, solo hay que refregar con un cepillo suave o paño de microfibra y deja el baúl del auto abierto por al menos una hora para que se libre y evapore el vinagre. Este producto elimina la humedad, neutraliza los malos olores, evita la formación de hongos y quita la grasa.

¿Qué otras cosas del auto y de la casa puedo limpiar con vinagre?

limpiar auto El vinagre se puede usar para muchos trucos de limpieza en el hogar y el auto.