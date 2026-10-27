Incorporar plantas al dormitorio es una forma sencilla de renovar la decoración y crear un ambiente más relajante antes de dormir. Algunas especies de interior se destacan por su follaje, su facilidad de mantenimiento y su capacidad para adaptarse a espacios con luz indirecta. Aunque la ciencia sugiere probar con una lengua de suegra o lavanda, no son las únicas especies para tener en la habitación.
Ni lengua de suegra ni lavanda: cuáles son las plantas de interior que purifican el aire y ayudan a dormir mejor, según la ciencia
Aunque la lengua de suegra y la lavanda son plantas recomendadas para tener en el dormitorio, no son las únicas opciones
¿Cuáles son las plantas de interior que purifican el aire y ayudan a dormir mejor?
Una alternativa para tener en el dormitorio, según la ciencia, es la planta araña, también conocida como cinta o malamadre. Sus hojas largas y arqueadas aportan frescura visual, mientras que su resistencia facilita el cuidado cotidiano. Se adapta bien a la luz indirecta y queda especialmente bien en estantes o macetas colgantes.
Investigaciones de la NASA sobre plantas y calidad del aire incluyeron esta especie entre las que pueden eliminar determinados contaminantes en condiciones controladas. Por ende, este ejemplar es una buena opción para tener en el dormitorio, por sobre la lengua de suegra o lavanda.
Otra opción es el aloe vera, una suculenta reconocida por sus hojas carnosas y su aspecto decorativo. Necesita buena iluminación, por lo que conviene ubicarla cerca de una ventana donde reciba luz natural.
Su principal ventaja es que requiere poco riego y tolera períodos breves de sequía. Además, algunas plantas de este grupo utilizan un tipo de fotosíntesis que les permite absorber dióxido de carbono durante la noche.
La tercera alternativa es la aglaonema, una planta ornamental que destaca por sus hojas verdes, con variedades que presentan manchas plateadas, rosadas o rojizas. Tolera espacios con iluminación indirecta y no necesita riegos constantes.
Su follaje frondoso ayuda a crear un rincón acogedor, ideal para acompañar una decoración pensada para el descanso. Es importante mantenerla fuera del alcance de mascotas y niños pequeños, ya que contiene sustancias irritantes si se ingiere.