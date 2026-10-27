Ni lengua de suegra ni lavanda: cuáles son las plantas de interior que purifican el aire y ayudan a dormir mejor, según la ciencia

Esta planta es una de las que ayuda a dormir mejor.

Otra opción es el aloe vera, una suculenta reconocida por sus hojas carnosas y su aspecto decorativo. Necesita buena iluminación, por lo que conviene ubicarla cerca de una ventana donde reciba luz natural.

Su principal ventaja es que requiere poco riego y tolera períodos breves de sequía. Además, algunas plantas de este grupo utilizan un tipo de fotosíntesis que les permite absorber dióxido de carbono durante la noche.

Colocá un aloe vera en el dormitorio y notarás la diferencia al dormir.

La tercera alternativa es la aglaonema, una planta ornamental que destaca por sus hojas verdes, con variedades que presentan manchas plateadas, rosadas o rojizas. Tolera espacios con iluminación indirecta y no necesita riegos constantes.

Su follaje frondoso ayuda a crear un rincón acogedor, ideal para acompañar una decoración pensada para el descanso. Es importante mantenerla fuera del alcance de mascotas y niños pequeños, ya que contiene sustancias irritantes si se ingiere.