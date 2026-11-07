Por qué hay que regalar una flor de lirio en noviembre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, los lirios tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en noviembre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Por qué se regala lirios en noviembre y qué beneficios trae

El lirio, una creación de la naturaleza que trasciende su belleza física para tejer historias de significado y simbolismo.

El lirio puede brindarnos grandes beneficios por el simple hecho de tenerla presente en casa, principalmente en lo que respecta a la purificación y flujo de energía, además de su belleza para decorar cualquier rincón.