Ulpiano Suarez tomó nota de los mensajes que dejó el papa León XIV durante su visita a la Argentina que concluyó este miércoles. El intendente de la Ciudad de Mendoza apeló a algunas de las frases que dijo el Santo Padre en sus discursos para dejar sus reflexiones.
Inspirado en el Papa, Ulpiano Suarez pidió aceptar que "el que piensa distinto no es un enemigo"
El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se mostró conmovido por los mensajes del sumo pontífice en su visita a la Argentina
El dirigente radical analizó las advertencias del jefe de la Iglesia relacionadas con enfrentamientos sobre todo verbales que han profundizado la grieta política en Argentina.
Suarez admitió que la veracidad de los llamados de atención que hizo el Papa en cada una de sus intervenciones. E hizo especial hincapié a que en nuestro país se naturalizaron pensamientos como el de considerar enemigo al que tiene otras preferencias no sólo políticas, sino también religiosas, sociales, o de militancia.
Ulpiano Suarez: "Tenemos que estar a la altura".
A través de sus redes sociales el jefe comunal citadino expresó que "estoy absolutamente conmovido por estos días de León XIV en la Argentina. Nos habló con mucha simpleza de lo más cotidiano: la familia, el trabajo, la educación, los jóvenes. Y vimos a un país que piensa distinto encontrarse en el mismo lugar. Una pausa que necesitábamos todos".
Ulpiano, que es un de los aspirantes a suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación en 2027, aludió a las situaciones que se volvieron costumbre en la Argentina y que León XIV llamó a superar. Dijo el intendente: " Durante mucho tiempo nos fuimos encerrando en lugares que aceptamos como inevitables: que el que piensa distinto es un enemigo, que acordar es rendirse, que nuestros hijos tienen que irse, que nada va a cambiar. Estos días me dejaron la certeza de que no tiene por qué ser así"
Finalmente consideró el radical: "El Papa nos recordó que ninguna generación comienza la patria desde cero. No empezamos de cero, pero sí podemos empezar de nuevo. Y antes de irse, en Luján, nos dejó un pedido a todos: '¡Argentina, levántate y camina!' Siento que esta visita nos deja un nuevo punto de partida. A quienes tenemos responsabilidades públicas nos toca estar a la altura. Mucho para pensar. Y, sobre todo, mucho para hacer".
En pocas palabras
- Ulpiano Suarez: el intendente se mostró conmovido por los mensajes del papa León XIV en su visita a la Argentina.
- Reflexión: citando al sumo pontífice, Suarez abogó por aceptar que el que piensa distinto no es un enemigo.
- Pedido: el Papa dejó un llamado a la Argentina para terminar con la grieta.