Inspirado en el Papa, Ulpiano Suarez pidió aceptar que "el que piensa distinto no es un enemigo"

La imagen del Papa que eligió Ulpiano Suarez para sus posteos en redes sociales. Foto: X de Ulpiano Suarez

Ulpiano Suarez: "Tenemos que estar a la altura".

A través de sus redes sociales el jefe comunal citadino expresó que "estoy absolutamente conmovido por estos días de León XIV en la Argentina. Nos habló con mucha simpleza de lo más cotidiano: la familia, el trabajo, la educación, los jóvenes. Y vimos a un país que piensa distinto encontrarse en el mismo lugar. Una pausa que necesitábamos todos".

Ulpiano, que es un de los aspirantes a suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación en 2027, aludió a las situaciones que se volvieron costumbre en la Argentina y que León XIV llamó a superar. Dijo el intendente: " Durante mucho tiempo nos fuimos encerrando en lugares que aceptamos como inevitables: que el que piensa distinto es un enemigo, que acordar es rendirse, que nuestros hijos tienen que irse, que nada va a cambiar. Estos días me dejaron la certeza de que no tiene por qué ser así"

Finalmente consideró el radical: "El Papa nos recordó que ninguna generación comienza la patria desde cero. No empezamos de cero, pero sí podemos empezar de nuevo. Y antes de irse, en Luján, nos dejó un pedido a todos: '¡Argentina, levántate y camina!' Siento que esta visita nos deja un nuevo punto de partida. A quienes tenemos responsabilidades públicas nos toca estar a la altura. Mucho para pensar. Y, sobre todo, mucho para hacer".