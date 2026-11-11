María Belén Castillo juró este miércoles como diputada provincial en reemplazo de Janina Ortiz, quien fue expulsada tras haber sido condenada por ls Justicia por casos de corrupción.
María Belén Castillo asumió como diputada provincial en reemplazo de la condenada Janina Ortiz
La nueva legisladora representa al PRO y completará el mandato que tenía la ahora expulsada ex diputada hasta diciembre de 2027
Tras recibir el aval unánime de la Comisión de Derechos y Garantías y la ratificación del cuerpo legislativo, la dirigenta del PRO asumió formalmente su banca en la Cámara de Diputados. Completará el mandato constitucional hasta diciembre de 2027.
De este modo la Cámara de Diputados de Mendoza completó formalmente el recambio institucional en su cuerpo legislativo con la asunción formal de María Belén Castillo, quien prestó el juramento de rigor para ocupar la banca vacante tras la expulsión de Janina Ortiz.
El proceso de incorporación se concretó luego de que la sesión ratificara el despacho emitido por unanimidad por la Comisión de Derechos y Garantías. La comisión validó las actuaciones correspondientes al orden de suplencias de la lista general de la alianza La Unión Mendocina en las elecciones provinciales de 2023.
Previo a la jura en el recinto, los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías evaluaron la documentación remitida por la Junta Electoral de la Provincia. Dentro del expediente se anexó el certificado oficial de defunción del dirigente libertario José Caviglia -quien precedía a Castillo en la nómina original y falleció en 2025-, lo que habilitó el corrimiento legal hacia la dirigenta del PRO.
Asimismo, se corroboró la acreditación de domicilio, la falta de antecedentes penales y la verificación en los registros oficiales de inhibiciones y deudores alimentarios, cumpliendo con todos los requisitos constitucionales y reglamentarios.
Con la incorporación de Castillo, la Cámara Baja resuelve una vacancia de varios meses y restituye la nómina completa de sus bancas, al tiempo que se consolida la representación del bloque PRO en el recinto legislativo.
En pocas palabras
- María Belén Castillo: juró como diputada provincial en reemplazo de Janina Ortiz.
- Expulsión de Ortiz: la anterior diputada fue condenada por corrupción y posteriormente expulsada.
- Mandato completo: Castillo, del PRO, completará el mandato hasta diciembre de 2027.