María Belén Castillo asumió como diputada provincial en reemplazo de la condenada Janina Ortiz

Janina Ortiz tuvo un paso efímero por la Cámara de Diputados de Mendoza. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El proceso de incorporación se concretó luego de que la sesión ratificara el despacho emitido por unanimidad por la Comisión de Derechos y Garantías. La comisión validó las actuaciones correspondientes al orden de suplencias de la lista general de la alianza La Unión Mendocina en las elecciones provinciales de 2023.

Previo a la jura en el recinto, los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías evaluaron la documentación remitida por la Junta Electoral de la Provincia. Dentro del expediente se anexó el certificado oficial de defunción del dirigente libertario José Caviglia -quien precedía a Castillo en la nómina original y falleció en 2025-, lo que habilitó el corrimiento legal hacia la dirigenta del PRO.

Asimismo, se corroboró la acreditación de domicilio, la falta de antecedentes penales y la verificación en los registros oficiales de inhibiciones y deudores alimentarios, cumpliendo con todos los requisitos constitucionales y reglamentarios.

Con la incorporación de Castillo, la Cámara Baja resuelve una vacancia de varios meses y restituye la nómina completa de sus bancas, al tiempo que se consolida la representación del bloque PRO en el recinto legislativo.