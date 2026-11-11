Ex miembro de las Brigadas Rojas italianas escapó de su arresto domiciliario en Buenos Aires

Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas italianas y con una condena a 27 años de prisión, logró evadir anoche el arresto domiciliario que cumplía en su departamento de Monserrat. El terrorista de 74 años, a la espera de ser extraditado a Italia, se escapó descolgándose desde el quinto piso de su vivienda utilizando un arnés, un hecho que generó una fuerte fuga de alta complejidad en la capital.
La fuga fue descubierta durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaban el lugar. Bertulazzi, quien estaba monitoreado con tobillera electrónica, aprovechó para quitarse el dispositivo. Las fuentes de la investigación sostienen que la tobillera quedó dentro del departamento, lo que impidió una alerta inmediata.
Bertulazzi, cuyo nombre de guerra era Stefano y perteneció a la Columna Genovesa 28 de marzo, integró las Brigadas Rojas en 1977. Había sido detenido en Buenos Aires en agosto de 2024, luego de que el gobierno de Javier Milei le revocara el estatus de refugiado político que ostentaba desde 2004. La Justicia italiana lo requiere por delitos como secuestros y asociación ilícita.
Operativo de rastrillaje en Buenos Aires
Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que Bertulazzi ya había violado su prisión domiciliaria en ocasiones anteriores, aunque siempre fue recapturado. En esta oportunidad, se valió de un dispositivo para alterar las mediciones de temperatura corporal y otros registros de la tobillera electrónica, lo que impidió una alarma temprana. La Policía Federal llegó al departamento al notar la inmovilidad del dispositivo y encontró la tobillera adaptada.
Interpol emite alerta por el terrorista fugado
Interpol ha difundido cuatro fotografías recientes de Leonardo Bertulazzi para intensificar la búsqueda del prófugo. Las imágenes, algunas de ellas tomadas tras su detención en 2024, buscan agilizar su localización. El organismo internacional urgen a la rápida difusión de las fotos para dar con él a la brevedad.
En pocas palabras
- Fuga de alto perfil: el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas Leonardo Bertulazzi escapó de su arresto domiciliario en Buenos Aires.
- Método de escape: Bertulazzi usó un arnés para descender desde un quinto piso y desactivó su tobillera electrónica.
- Alerta internacional: Interpol difundió fotografías recientes para intensificar la búsqueda del prófugo.