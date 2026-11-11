Ex miembro de las Brigadas Rojas italianas escapó de su arresto domiciliario en Buenos Aires

La fuga fue descubierta durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaban el lugar. Bertulazzi, quien estaba monitoreado con tobillera electrónica, aprovechó para quitarse el dispositivo. Las fuentes de la investigación sostienen que la tobillera quedó dentro del departamento, lo que impidió una alerta inmediata.

Bertulazzi, cuyo nombre de guerra era Stefano y perteneció a la Columna Genovesa 28 de marzo, integró las Brigadas Rojas en 1977. Había sido detenido en Buenos Aires en agosto de 2024, luego de que el gobierno de Javier Milei le revocara el estatus de refugiado político que ostentaba desde 2004. La Justicia italiana lo requiere por delitos como secuestros y asociación ilícita.