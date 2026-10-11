Por lo mismo que Cornejo quiere las PASO Milei no las quiere

La amenaza Patricia Bullrich candidata a presidenta está cada día más latente.

Ganar o perder, esa es la cuestión

La diferencia está entre tener la chance de controlar las PASO o de tenerlas directamente fuera de control. En eso, Cornejo tiene muchas posibilidades de ganar mientras que el presidente arriesga demasiado si no puede dar de baja a las elecciones primarias.

Si el escenario de PASO entre el candidato de Cornejo (Natalio Mema o Tadeo García Zalazar), Ulpiano Suarez -uno de los tres representando al radicalismo- y Petri se confirma, se sacarán los ojos.

Pasa que, si todos ellos lograsen jugar juntos en la general, difícilmente pierdan la provincia. Ergo, quien se imponga en esa interna podría ser el próximo gobernador de Mendoza.

Listo para la guerra

Con ese panorama podríamos decir que se llega a fin de año en la Argentina y en Mendoza. La voluntad expresa de soportar las elecciones PASO a nivel provincial habla de un Cornejo pintándose la cara para la guerra por si efectivamente Petri no se baja y va por el sillón de San Martín.

En los laboratorios se piensan una multiplicidad de escenarios. Uno es que efectivamente si no se llega a un acuerdo de candidato único entre La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical, Cornejo plantearía una interna abierta y el que pierde apoya al que gana.

El gobernador es consciente de que las encuestas le sonríen demasiado al ex ministro de Defensa. Proclama ante quienes quieran escuchar que su deseo es "seguir juntos” pero sabe que esa unión de un solo candidato peligra fuerte.

Alfredo Cornejo está dispuesto a dar batalla si efectivamente Luis Petri no se baja de su candidatura y va por el sillón de San Martín. Foto: archivo

Cornejo habla de "un solo candidato radical”. Eso excluye a todo el que no sea radical: Petri no es radical, aunque lo sea, mareos de la época. Quiere decir que si Petri le quiere presentar batalla en una interna, lo espera.

Las guerras dejan siempre heridos y el arsenal de estrategias y armas no siempre es benévolo. A veces los rivales se tiran con munición gruesa y en épocas de redes sociales, las campañas sucias llenas de fakes y otras saramas terminan contaminando la elección, incluso entre socios: fuego amigo le llaman. De eso podría estar plagada la próxima campaña.

El modelo "Nacho” Torres

Natalio Mema es el candidato que más se parece por su juventud e impronta al gobernador chubutense Ignacio "Nacho” Torres, un hombre que teje lejos del presidente (ponele) y muy cerca de dos gobernadores importantes: Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.

Torres le cae bien a Cornejo. Ve en él un modelo hacia donde debería ir la política argentina hoy.

Los políticos se empeñan en hacer alianzas oportunistas. Tampoco se descarta que esos tres gobernadores terminen dándole una mano a Milei con ese armado porque representa sin más dividir el voto opositor y ustedes saben que "divide y reinarás” manda.

"Nacho" Torres le cae bien al gobernador Alfredo Cornejo. Ve en él un modelo hacia donde debería ir la política argentina hoy.

El modelo más serio

Tadeo García Zalazar representa al ala moderada pero igualmente es del paradigma que impone "la hora de los pibes”. A esa definición que llegará pronto se le suma el sistema que elegirá el gobernador para ir a las urnas.

Se fortalece el desdoblamiento al que ya se anotaron 20 provincias y Cornejo es proclive a esa opción para asegurar la provincia frente a cualquier catástrofe con los Milei que pudiese complicarle el pago chico. Pero obviamente que reserva la decisión para el último día en función de la negociación final del candidato.

Flor se kirchneriza y pierde

La jugada interna en el peronismo local que dejó a los intendentes del lado de la conducción de Emir Félix y a Flor Destéfanis del otro lado junto a La Cámpora, más que fortalecerla la debilitó de cara a las batallas que vienen.

El propio Félix, en declaraciones a la prensa, dejó caer una frase que se escuchó fuerte: "Me gusta Matías Stevanato como candidato a gobernador del PJ”.

La intendenta de Santa Rosa insinúa su candidatura a primera mandataria desde hace tiempo pero su falta de acuerdo con los intendentes y la conducción más su anticipado acompañamiento a la candidatura de Axel Kicillof en su carrera presidencial, la debilitaron.

La falta de acuerdo de Flor Destéfanis con los intendentes y la conducción del PJ más su anticipado acompañamiento a Axel Kicillof en su carrera presidencial, la debilitaron como candidata a la gobernación. Foto: redes sociales

La interna del PJ muestra síntomas de ordenamiento. Habrá internas a la vieja usanza a fines de noviembre lo que podrá dar una pista de cómo jugará cada actor en 2027 y resta saber qué hará Félix, sobre todo si buscará ser reelecto al frente del partido. Hoy cuenta con un acompañamiento mayoritario.

Bolsonaro y Cristina presos

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro ganó desde la cárcel. Cristina Fernández es muy amiga de Luiz Inácio Lula Da Silva, el derrotado. No obstante la victoria de la familia Bolsonaro en Brasil fue un poco de música para los oídos de Cristina.

La gente claramente no repara demasiado en los problemas que los dirigentes políticos tienen con la Justicia. No en Mendoza precisamente, pero la figura de la ex presidenta crece fuerte en provincias definitorias como Buenos Aires y ya se habla de Cristina candidata o armando la gran Bolsonaro: poner un candidato propio, incluso su hijo. ¡Chan!