ANSES confirmó el monto de la PUAM para noviembre de 2026: haberes, bono extraordinario y fechas de cobro

El esquema de acreditación de la prestación se concretará en la primera tanda del calendario de pagos de ANSES, coincidiendo con el cronograma asignado a los jubilados que perciben el haber mínimo, habitualmente a partir de la segunda semana del mes según la terminación del DNI.

La escala de haberes previsionales y jubilaciones en noviembre de 2026

La actualización del 1,93% impacta sobre todas las prestaciones contributivas y no contributivas gestionadas por el organismo previsional. El cuadro de ingresos confirmados para noviembre queda conformado de la siguiente manera:

Jubilación mínima: Alcanzará un haber de $444.158,45 , al que se sumará el bono de $70.000 , alcanzando un total mensual de $514.158,45 .

Alcanzará un haber de , al que se sumará el , alcanzando un total mensual de . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber será de $355.326,76 más el bono de $70.000 , totalizando un ingreso de $425.326,76 .

El haber será de más el , totalizando un ingreso de . Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): El haber ascenderá a $310.910,91 , que junto al bono de $70.000 determinará un cobro final de $380.910,91 .

El haber ascenderá a , que junto al determinará un cobro final de . Jubilación máxima: Se ubicará en $2.988.765,84 (sin bono por superar el tope previsional).

Cómo se abona el bono de $70.000 y el tope previsional

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en el mismo valor nominal desde marzo de 2024 y se deposita en forma automática junto a la mensualidad habitual, sin que el beneficiario deba realizar trámites adicionales.

Este refuerzo está destinado a quienes perciben prestaciones mínimas, a los beneficiarios de la PUAM y a los titulares de las diferentes variantes de Pensiones No Contributivas (PNC). Para aquellos jubilados que superen la jubilación básica, pero no alcancen el límite fijado por la ANSES, el bono se liquidará de manera proporcional hasta llegar al tope de $514.158,45.

Pasos para gestionar un trámite jubilatorio en Anses

Para iniciar la solicitud de una jubilación o prestación previsional, el organismo recomienda seguir el procedimiento formal a través de sus canales digitales y presenciales: