ANSES confirmó el monto de la PUAM para noviembre de 2026: haberes, bono extraordinario y fechas de cobro

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán durante el próximo mes una actualización en sus ingresos mensuales liquidada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La suba en los haberes previsionales será del 1,93%, resultado del mecanismo de actualización automática mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC respecto a septiembre, el cual arrojó un 1,9% y se ajusta a dos decimales exactos.
Al tratarse de una prestación cuyo valor equivale por ley al 80% de una jubilación mínima, los titulares de la PUAM en noviembre de 2026 accederán nuevamente al cobro completo del bono previsional de $70.000, suma no contributiva que el Gobierno nacional mantiene como refuerzo de ingresos para los sectores de haberes más bajos.
A cuánto llega la PUAM en noviembre de 2026: monto base y total con bono
Con la aplicación del aumento del 1,93%, el haber mensual puro de la PUAM se ubicará en $355.326,76. Al incorporarse el refuerzo previsional de forma íntegra, el monto final de bolsillo que cobrarán los beneficiarios en sus cuentas bancarias alcanzará los $425.326,76.
El esquema de acreditación de la prestación se concretará en la primera tanda del calendario de pagos de ANSES, coincidiendo con el cronograma asignado a los jubilados que perciben el haber mínimo, habitualmente a partir de la segunda semana del mes según la terminación del DNI.
La escala de haberes previsionales y jubilaciones en noviembre de 2026
La actualización del 1,93% impacta sobre todas las prestaciones contributivas y no contributivas gestionadas por el organismo previsional. El cuadro de ingresos confirmados para noviembre queda conformado de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: Alcanzará un haber de $444.158,45, al que se sumará el bono de $70.000, alcanzando un total mensual de $514.158,45.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber será de $355.326,76 más el bono de $70.000, totalizando un ingreso de $425.326,76.
- Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): El haber ascenderá a $310.910,91, que junto al bono de $70.000 determinará un cobro final de $380.910,91.
- Jubilación máxima: Se ubicará en $2.988.765,84 (sin bono por superar el tope previsional).
Cómo se abona el bono de $70.000 y el tope previsional
El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en el mismo valor nominal desde marzo de 2024 y se deposita en forma automática junto a la mensualidad habitual, sin que el beneficiario deba realizar trámites adicionales.
Este refuerzo está destinado a quienes perciben prestaciones mínimas, a los beneficiarios de la PUAM y a los titulares de las diferentes variantes de Pensiones No Contributivas (PNC). Para aquellos jubilados que superen la jubilación básica, pero no alcancen el límite fijado por la ANSES, el bono se liquidará de manera proporcional hasta llegar al tope de $514.158,45.
Pasos para gestionar un trámite jubilatorio en Anses
Para iniciar la solicitud de una jubilación o prestación previsional, el organismo recomienda seguir el procedimiento formal a través de sus canales digitales y presenciales:
- Ingreso a la plataforma: Acceder a la web oficial del organismo previsional e ingresar a la sección Mi Anses con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Revisión de aportes: Ingresar a la solapa Trabajo > Consultar Historia Laboral para verificar que todos los años de servicio y aportes patronales se encuentren correctamente cargados.
- Presentación de documentación faltante: En caso de inconsistencias o años sin registrar, se deberán reunir certificaciones de servicios, recibos de sueldo originales o comprobantes de obra social, además de completar el formulario 6.18 de solicitud de prestaciones previsionales.
- Solicitud de turno: Una vez reunida la carpeta previsional, solicitar un turno presencial para presentarse en la oficina de Anses más cercana con el Documento Nacional de Identidad.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: El reajuste del 1,93% para la PUAM, atado a la inflación de septiembre.
- Monto en noviembre: La PUAM ascenderá a $355.326,76, más un bono de $70.000, totalizando $425.326,76.
- Gestión previsional: Se detallan los pasos para tramitar jubilaciones y pensiones a través de Mi Anses y atención presencial.