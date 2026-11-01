El mendocino José Luis Miralles llevará su música a la Vigilia del papa León XIV en Córdoba

La Vigilia del Papa León XIV de Córdoba, comenzará el lunes 9 de noviembre a partir de las 18, con propuestas musicales que, además de Miralles tendrá a Jorge Rojas y Jairo, además de momentos de espiritualidad.

José Luis Miralles. El mendocino abrirá la Vigilia por el Papa León XIV en Córdoba con un tema propio.

Una trayectoria musical que traspasó fronteras

José Luis Miralles cuenta con un recorrido musical que se caracteriza por la versatilidad. Su estilo transita el pop latino, la balada romántica con influencias del folklore y el tango.

Sus primeros pasos en la música estuvieron marcados por la admiración hacia Sandro, a quien comenzó imitando. Antes de dedicarse de lleno a su vocación artística, incluso estuvo cerca de seguir el camino sacerdotal, un capítulo de su historia personal que suma un matiz particular a su participación en esta vigilia.

A lo largo de su carrera, Miralles formó parte del coro del reconocido cantante Emmanuel durante giras por México y se desempeñó como solista y vocalista de la banda mendocina La Santa Margarita.

También integró el espectáculo "La canción de los poetas jóvenes", que tuvo múltiples funciones a sala llena en el Teatro Independencia de Mendoza y llegó a escenarios emblemáticos de la calle Corrientes de Buenos Aires, como los teatros Presidente Alvear y San Martín.

Su trayectoria incluye, además, su participación como finalista en la quinta edición del Festival de la Canción Argentina y presentaciones junto a figuras como Pocho Sosa y Los Cumpas en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

"La gloria nos alcanzará", una composición propia en un encuentro de fe

La obra que interpretará Miralles es "La gloria nos alcanzará", una composición de su autoría que será presentada en el marco de una vigilia concebida como espacio de encuentro, celebración y espiritualidad.

La participación del cantautor mendocino también pone de relieve el aporte de los artistas y compositores de la provincia a acontecimientos culturales y religiosos de alcance nacional e internacional.

La Vigilia del Papa León XIV se realizará el lunes 9 de noviembre, desde las 18, en el predio de FAdeA, en Córdoba. El encuentro será la antesala de la misa prevista para el martes 10 de noviembre.