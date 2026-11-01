La música mendocina tendrá su lugar en uno de los acontecimientos religiosos más importantes para nuestro país, previstos en Córdoba durante la visita del papa León XIV. El cantante, compositor y cantautor mendocino José Luis Miralles será uno de los artistas que formará parte de las presentaciones artísticas de la Vigilia del Papa, que se realizará el lunes 9 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), como antesala de la misa programada para el martes 10.
El mendocino José Luis Miralles llevará su música a la Vigilia del papa León XIV en Córdoba
El cantautor será parte de la programación artística de la Vigilia y Misa en FAdeA, junto a reconocidos músicos y agrupaciones de la escena nacional.
El artista mendocino interpretará "La gloria nos alcanzará", una canción de su autoría, en el marco de una jornada que reunirá música, oración y espiritualidad bajo el lema "Bienvenidos todos a construir la civilización del Amor".
La participación de Miralles representa una nueva oportunidad para proyectar el talento artístico de Mendoza en un acontecimiento de alcance internacional y compartir con el público una composición propia en un contexto de especial significado para la comunidad católica.
La Vigilia del Papa León XIV de Córdoba, comenzará el lunes 9 de noviembre a partir de las 18, con propuestas musicales que, además de Miralles tendrá a Jorge Rojas y Jairo, además de momentos de espiritualidad.
Una trayectoria musical que traspasó fronteras
José Luis Miralles cuenta con un recorrido musical que se caracteriza por la versatilidad. Su estilo transita el pop latino, la balada romántica con influencias del folklore y el tango.
Sus primeros pasos en la música estuvieron marcados por la admiración hacia Sandro, a quien comenzó imitando. Antes de dedicarse de lleno a su vocación artística, incluso estuvo cerca de seguir el camino sacerdotal, un capítulo de su historia personal que suma un matiz particular a su participación en esta vigilia.
A lo largo de su carrera, Miralles formó parte del coro del reconocido cantante Emmanuel durante giras por México y se desempeñó como solista y vocalista de la banda mendocina La Santa Margarita.
También integró el espectáculo "La canción de los poetas jóvenes", que tuvo múltiples funciones a sala llena en el Teatro Independencia de Mendoza y llegó a escenarios emblemáticos de la calle Corrientes de Buenos Aires, como los teatros Presidente Alvear y San Martín.
Su trayectoria incluye, además, su participación como finalista en la quinta edición del Festival de la Canción Argentina y presentaciones junto a figuras como Pocho Sosa y Los Cumpas en la Fiesta Nacional de la Vendimia.
"La gloria nos alcanzará", una composición propia en un encuentro de fe
La obra que interpretará Miralles es "La gloria nos alcanzará", una composición de su autoría que será presentada en el marco de una vigilia concebida como espacio de encuentro, celebración y espiritualidad.
La participación del cantautor mendocino también pone de relieve el aporte de los artistas y compositores de la provincia a acontecimientos culturales y religiosos de alcance nacional e internacional.
La Vigilia del Papa León XIV se realizará el lunes 9 de noviembre, desde las 18, en el predio de FAdeA, en Córdoba. El encuentro será la antesala de la misa prevista para el martes 10 de noviembre.
En pocas palabras
- José Luis Miralles: el cantautor mendocino participará en la Vigilia del Papa León XIV en Córdoba.
- Evento: la actividad se realizará el 9 de noviembre en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
- Música y espiritualidad: el artista interpretará su tema "La gloria nos alcanzará" en un encuentro de fe.