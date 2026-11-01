Un coro de risas: Coradictos presentó "El Corococó" a sala llena

El humor refinado -no por ello elitista- y la armonía vocal se encontraron este sábado 31 de octubre en Proyecto Tajamar. Con una sala colmada, Coradictos 2026 presentó "El Corococó", una propuesta escénica mendocina que reestrenó sus funciones y dejó en claro por qué se consolida como uno de los fenómenos locales más frescos de la provincia.
Durante poco más de una hora, la agrupación coral desplegó un espectáculo donde las intervenciones dramáticas, la sátira y el canto polifónico se entrelazan de manera inteligente. Lejos de ser un mero concierto de canciones cómicas o un varieté convencional, la propuesta evidenció un minucioso trabajo de dirección y ensamble. Nada estuvo librado al azar: los remates de los textos, el timing comediante y los arreglos corales funcionaron en perfecta sintonía.
Uno de los méritos de la obra reside en el valor autoral. Tanto las hilarantes composiciones musicales como la dramaturgia que hilvana las escenas son creaciones originales del propio grupo (Gonzalo Villalba como director y responsable de los textos y canciones junto a la dirección actoral de Marina Villaba) y la interpretación del resto del equipo.
Esa identidad mendocina se nota en la complicidad inmediata que se generó con el público, que soltó carcajadas y estuvo sonriente a lo largo de toda la función, desde las breves presentaciones iniciales hasta cada una de las sorpresas que irrumpieron entre tema y tema (e incluso a mitad de los acordes). Un claro ejemplo fue es el mashup coral entre Otoño en Mendoza y Manuelita ("Otoño en Pehuajó").
El humor mendocino tiene calidad de sobra sin necesidad de caer en vulgaridades para atraer público, ya lo han mostrado otros referentes con propuestas distintas, pero igual de buenas, originales y gran respuesta del público como "Fastidiosa" de Jessica Echegaray, "Monólogos Heroicos" o "Sábados de Muñeco" de Rodrigo Casavalle y "No te enamores de nadie" de Marcelo Lacerna, Aníbal Villa y Silvia Saboini, entre otros.
"El corococó" continuará con nuevas funciones en los próximos meses: una cita imperdible para quienes buscan disfrutar con la música y reírse en una misma velada. Hay que ir a verlos.
En pocas palabras
- Coradictos 2026: presentó su espectáculo "El Corococó" en Proyecto Tajamar con gran éxito.
- Humor mendocino: la obra combina canto polifónico, sátira y dramaturgia original con gran sincronía.
- Próximas funciones: el grupo anunció nuevas presentaciones de "El Corococó" para los próximos meses.