Un coro de risas: Coradictos presentó "El Corococó" a sala llena

Esa identidad mendocina se nota en la complicidad inmediata que se generó con el público, que soltó carcajadas y estuvo sonriente a lo largo de toda la función, desde las breves presentaciones iniciales hasta cada una de las sorpresas que irrumpieron entre tema y tema (e incluso a mitad de los acordes). Un claro ejemplo fue es el mashup coral entre Otoño en Mendoza y Manuelita ("Otoño en Pehuajó").

El humor mendocino tiene calidad de sobra sin necesidad de caer en vulgaridades para atraer público, ya lo han mostrado otros referentes con propuestas distintas, pero igual de buenas, originales y gran respuesta del público como "Fastidiosa" de Jessica Echegaray, "Monólogos Heroicos" o "Sábados de Muñeco" de Rodrigo Casavalle y "No te enamores de nadie" de Marcelo Lacerna, Aníbal Villa y Silvia Saboini, entre otros.

"El corococó" continuará con nuevas funciones en los próximos meses: una cita imperdible para quienes buscan disfrutar con la música y reírse en una misma velada. Hay que ir a verlos.