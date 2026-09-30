MIDACHI se despide en Mendoza con un show que nadie debe perderse

Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el grupo regresa con “MIDACHI: La Despedida”, un espectáculo que funciona como síntesis de una trayectoria que marcó a generaciones. Con más de cuatro décadas de historia, el show propone un recorrido por los sketches, personajes y momentos más recordados del trío, sumando también una mirada actual que dialoga con el presente.

MIDACHI cierra el círculo que abrió en 1983.

Lejos de ser un simple revival, esta gira representa el cierre definitivo de un ciclo que comenzó en 1983 y que convirtió a Midachi en uno de los fenómenos más populares del espectáculo argentino, con millones de espectadores y récords de convocatoria a lo largo de su carrera.