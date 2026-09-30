El icónico trío argentino MIDACHI vuelve a los escenarios para decir adiós con una gira nacional que promete emoción, nostalgia y, por supuesto, mucho humor. En el marco de su tour 2026, Mendoza es una de las plazas elegidas para vivir este reencuentro histórico con una única función el viernes 6 de noviembre, en el Arena Maipú Teatro. Las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).
MIDACHI se despide en Mendoza con un show que nadie debe perderse
El histórico trío humorístico se presentará el 6 de noviembre en el Arena Maipú con un show despedida, que recorre lo mejor de sus más de 40 años de carrera.
Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el grupo regresa con “MIDACHI: La Despedida”, un espectáculo que funciona como síntesis de una trayectoria que marcó a generaciones. Con más de cuatro décadas de historia, el show propone un recorrido por los sketches, personajes y momentos más recordados del trío, sumando también una mirada actual que dialoga con el presente.
Lejos de ser un simple revival, esta gira representa el cierre definitivo de un ciclo que comenzó en 1983 y que convirtió a Midachi en uno de los fenómenos más populares del espectáculo argentino, con millones de espectadores y récords de convocatoria a lo largo de su carrera.
El espectáculo combina el humor clásico que los consagró con nuevos guiños, en una propuesta que busca reencontrarse con el público desde la emoción, la risa y la celebración de una historia compartida. “La despedida definitiva” es el espíritu que atraviesa este regreso, pensado como un último encuentro con quienes acompañaron al trío durante todos estos años.
Con una impronta que supo retratar la vida cotidiana argentina y construir personajes inolvidables, MIDACHI se despide de los escenarios con una gira que promete ser uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.
FICHA TÉCNICA Y DATOS
- Show: MIDACHI, La Despedida.
- Día y hora: viernes 6 de noviembre, a las 22.
- Lugar: Arena Maipú Teatro (Emilio Civit y Maza, Maipú).
- Entradas: Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo).
- Produce: Music Mix.
En pocas palabras
- MIDACHI se despide: El icónico trío argentino anuncia su gira de despedida con un show en Mendoza.
- Show emotivo: El espectáculo repasará más de 40 años de carrera con humor, nostalgia y personajes inolvidables.
- Última función: El show será el 6 de noviembre en el Arena Maipú; las entradas ya están a la venta.