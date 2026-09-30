Murió Peppino Mazzullo, la histórica voz del Topo Gigio

A pesar de haber desarrollado una vasta trayectoria en el teatro y la actuación de voz, el nombre de Peppino Mazzullo quedó indiscutiblemente ligado al fenómeno cultural de Topo Gigio. Con su partida a los cien años de edad, se apaga la voz del entrañable ratón que hizo cantar, sonreír y dar el beso de las buenas noches a millones de niños alrededor del mundo.

Juan Carlos Mareco, la voz argentina del Topo Gigio.

Otras voces del Topo Gigio

En la televisión argentina, la llegada de Topo Gigio a finales de la década de 1960 generó un fenómeno propio de la mano de Juan Carlos Mareco "Pinocho", quien interactuaba en pantalla con el personaje.

La voz original en castellano para las emisiones locales estuvo a cargo del actor argentino Ernesto "Corcho" Segall, quien le imprimió el tono tierno y quebradizo que inmortalizó frases como "¡A la camita!".

En etapas posteriores y retornos del personaje a las pantallas de la región durante los años 90, la interpretación en español quedó en manos del actor de doblaje mexicano Gabriel Garzón Lozano, quien mantuvo viva la esencia del entrañable ratoncito para las nuevas generaciones hasta su fallecimiento a comienzos de 2026.