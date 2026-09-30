El mundo del espectáculo y la televisión despide a una de sus figuras más emblemáticas detrás de escena. El actor italiano Peppino Mazzullo, conocido globalmente por haber sido la voz original de Topo Gigio durante 45 años, falleció este miércoles a los 100 años en su residencia de Santo Stefano di Briga, en la provincia de Messina, Sicilia. Hasta el momento no se han informado públicamente las causas de su deceso.
Murió Peppino Mazzullo, la histórica voz del Topo Gigio
Peppino Mazzullo falleció a los 100 años en Sicilia. Interpretó al célebre personaje de Maria Perego entre 1961 y 2006, marcando a varias generaciones con su voz inolvidable.
Nacido en la isla siciliana, Mazzullo comenzó a dar vida al célebre ratoncito de trapo en 1961, tan solo dos años después de que la marionetista Maria Perego creara al personaje para la televisión italiana. Con una cadencia única y un tono tierno que cautivó de inmediato a la audiencia, el actor mantuvo su interpretación de manera ininterrumpida hasta su retiro en 2006, marcando casi medio siglo de labor continua.
A lo largo de esas cuatro décadas y media, la voz de Mazzullo se convirtió en el sello distintivo del marioneta. Su trabajo no solo se limitó a la pantalla chica en Italia, sino que acompañó la proyección internacional del personaje en programas de variedad, especiales musicales, discos y giras de teatro. Con su talento, logró traspasar fronteras y fronteras idiomáticas, acompañando la infancia de varias generaciones en Europa y América Latina.
A pesar de haber desarrollado una vasta trayectoria en el teatro y la actuación de voz, el nombre de Peppino Mazzullo quedó indiscutiblemente ligado al fenómeno cultural de Topo Gigio. Con su partida a los cien años de edad, se apaga la voz del entrañable ratón que hizo cantar, sonreír y dar el beso de las buenas noches a millones de niños alrededor del mundo.
Otras voces del Topo Gigio
En la televisión argentina, la llegada de Topo Gigio a finales de la década de 1960 generó un fenómeno propio de la mano de Juan Carlos Mareco "Pinocho", quien interactuaba en pantalla con el personaje.
La voz original en castellano para las emisiones locales estuvo a cargo del actor argentino Ernesto "Corcho" Segall, quien le imprimió el tono tierno y quebradizo que inmortalizó frases como "¡A la camita!".
En etapas posteriores y retornos del personaje a las pantallas de la región durante los años 90, la interpretación en español quedó en manos del actor de doblaje mexicano Gabriel Garzón Lozano, quien mantuvo viva la esencia del entrañable ratoncito para las nuevas generaciones hasta su fallecimiento a comienzos de 2026.
En pocas palabras
- Falleció Peppino Mazzullo: La histórica voz italiana del Topo Gigio murió a los 100 años en Sicilia.
- Legado del personaje: Mazzullo interpretó al ratoncito de trapo entre 1961 y 2006, marcando a generaciones.
- Otras voces: El artículo menciona a Ernesto "Corcho" Segall y Gabriel Garzón Lozano como intérpretes en castellano.