Conmoción y misterio por el hallazgo de los cuerpos de un padre y su hija

Al revisar la propiedad, los uniformados hallaron al hombre de 89 años sobre la cama y a su hija al costado del colchón. Médicos del SAME Morón constataron el fallecimiento de ambas personas y confirmaron que los cadáveres registraban varios días de descomposición, coincidiendo con el tiempo en que la familia había perdido contacto con ellos.

Una estufa a garrafa y las pericias de la Fiscalía

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Silvana Bonini, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Morón, quien ordenó el trabajo del personal de la Policía Científica en la escena del hecho y el posterior traslado de los restos a la morgue para las correspondientes autopsias.

Durante las pericias en el lugar, los peritos detectaron que a los pies de la cama se encontraba posicionada una estufa a garrafa. Este elemento llevó a los investigadores a considerar como causa probable de los decesos una intoxicación por monóxido de carbono o un escape de gas.

En las primeras inspecciones oculares no se observaron desorden, faltantes ni indicios de violencia o participación de terceras personas. De forma preventiva, el expediente fue caratulado como averiguación de causales de muerte, a la espera de los informes anatomopatológicos y toxicológicos que determinen con precisión científica cómo se produjeron los fallecimientos.