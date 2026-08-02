Un operativo policial desplegado en la localidad bonaerense de Morón derivó en el hallazgo de dos personas sin vida en el interior de una propiedad. Se trata de un hombre de 89 años, identificado por sus iniciales como A. G., y su hija M. P. G., de 62. Los cuerpos fueron encontrados en la habitación principal de una vivienda ubicada en la calle Anunciación al 3500, y la principal hipótesis de los investigadores apunta a un trágico accidente doméstico.
Conmoción y misterio por el hallazgo de los cuerpos de un padre y su hija
El hecho se descubrió en una vivienda de la calle Anunciación al 3500 de Morón, en Buenos Aires, tras el alerta de la familia por la falta de respuesta. Los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición
La intervención judicial se activó luego de que un familiar expresara su preocupación ante la ausencia prolongada y la falta de respuesta a llamadas y mensajes durante varios días.
El alerta familiar y el hallazgo en la casa
Ante la falta de novedades, efectivos de la Comisaría 4ª de Morón acudieron al domicilio y, con la autorización de un sobrino del propietario, ingresaron a la finca forzando la puerta de acceso. Desde el exterior del inmueble ya se percibía un fuerte olor nauseabundo.
Al revisar la propiedad, los uniformados hallaron al hombre de 89 años sobre la cama y a su hija al costado del colchón. Médicos del SAME Morón constataron el fallecimiento de ambas personas y confirmaron que los cadáveres registraban varios días de descomposición, coincidiendo con el tiempo en que la familia había perdido contacto con ellos.
Una estufa a garrafa y las pericias de la Fiscalía
La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Silvana Bonini, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Morón, quien ordenó el trabajo del personal de la Policía Científica en la escena del hecho y el posterior traslado de los restos a la morgue para las correspondientes autopsias.
Durante las pericias en el lugar, los peritos detectaron que a los pies de la cama se encontraba posicionada una estufa a garrafa. Este elemento llevó a los investigadores a considerar como causa probable de los decesos una intoxicación por monóxido de carbono o un escape de gas.
En las primeras inspecciones oculares no se observaron desorden, faltantes ni indicios de violencia o participación de terceras personas. De forma preventiva, el expediente fue caratulado como averiguación de causales de muerte, a la espera de los informes anatomopatológicos y toxicológicos que determinen con precisión científica cómo se produjeron los fallecimientos.
En pocas palabras
- Hallazgo de cuerpos: Se encontraron sin vida un padre y su hija en una vivienda de Morón.
- Alerta familiar: Un familiar dio aviso tras días de no tener respuesta de los ocupantes.
- Causa probable: Se investiga intoxicación por monóxido de carbono o escape de gas, con una estufa a garrafa como posible origen.