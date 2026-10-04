Receta de chinchulines impecables a la parrilla: paso a paso para la cocción perfecta

Para la mayoría que disfrutan a más no poder comer un buen asado, los chinchulines jamás pueden estar ausentes. Y para alcanzar una textura perfecta y resalten con un sabor único, hay que receta que no falla y todo el mundo debería probar en el asado.
En el amplio mundo de las achuras, los chinchulines ocupan un lugar de privilegio en la parrilla. Sin embargo, su preparación suele generar debate y temor a fallar: si el fuego no es el adecuado o la técnica falla, estas delicias pueden quedar duras, gomosas o secas.
Lograr esa textura dorada y crujiente en el exterior, combinada con un interior tierno y jugoso, no es cuestión de suerte sino de respetar ciertos pasos clave de la receta, desde la compra hasta que llega al plato desde la parrilla.
Receta de chinchulines a la parrilla, la clave del éxito
- Los chinchulines deben ser de novillo o ternera, trenzados o enteros con buen grosor y un color rosado claro. La presencia de grasa blanca alrededor es fundamental, ya que aportará sabor y humedad durante la cocción.
- Se deben lavar suavemente por fuera con agua fría para retirar cualquier resto no deseado, evitando vaciar el relleno interior, que es donde reside su sabor característico.
- Colocar en un recipiente y rociarlos generosamente con jugo de limón fresco, ajo picado, ají molido y pimienta negra. Dejarlos reposar en la heladera durante al menos una hora. La acidez del limón ablanda las fibras y aporta un toque fresco indispensable.
Receta de chinchulines a la parrilla, paso a paso
- El error más común de la receta de chinchulines, es exponerlos a un fuego desmedido de entrada. La paciencia y el control de la temperatura son los mejores aliados para este clásico.
- Se requiere un fuego medio-bajo e indirecto. El parámetro de la mano sobre la parrilla debe ser de 7 a 8 segundos antes de sentir la necesidad de retirarla.
- Así se cocinen en bastoncitos o trenzados, colocar los chinchulines sobre los hierros a una altura de 15 a 18 centímetros sobre las brasas.
- Cocinar durante 40 a 50 minutos de un solo lado a fuego constante. No hay que apurarlos ni darles vueltas continuamente. Deberán ir tomando un color dorado profundo de forma gradual.
- Una vez que la base esté crocante y despegue con facilidad, dar vuelta la pieza. Cocinar por otros 20 a 30 minutos del otro lado.
- Salar con sal fina o parrillera recién al final o al momento de darles la vuelta, sumando unas gotas adicionales de limón sobre la superficie.
En pocas palabras
- Chinchulines: Receta infalible para lograrlos dorados y crujientes en la parrilla.
- Preparación: Claves para evitar que queden duros, gomosos o secos.
- Cocción: Paso a paso con fuego medio-bajo e indirecto para una textura perfecta.
Resumen generado por Thinkindot AI