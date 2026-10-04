Receta de chinchulines impecables a la parrilla: paso a paso para la cocción perfecta

En el amplio mundo de las achuras, los chinchulines ocupan un lugar de privilegio en la parrilla. Sin embargo, su preparación suele generar debate y temor a fallar: si el fuego no es el adecuado o la técnica falla, estas delicias pueden quedar duras, gomosas o secas.

Lograr esa textura dorada y crujiente en el exterior, combinada con un interior tierno y jugoso, no es cuestión de suerte sino de respetar ciertos pasos clave de la receta, desde la compra hasta que llega al plato desde la parrilla.