Adquirieron un lago para protegerlo: 15 años después 275 cigüeñas de madera anidan allí y es todo un hito

En 2022, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos informó que el santuario albergaba 275 cigüeñas de madera en período de anidación, además de garzas, garcetas, patos, caimanes, nutrias, castores, zorros y otras especies. El trabajo de la pareja también contribuyó a preservar un ecosistema de humedal en las cercanías de una zona urbana en crecimiento.

¿Cómo lograron que las aves volvieran al lago?

La protección de estas aves coincide con que en febrero de 2026, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) anunció oficialmente la recuperación de la cigüeña de madera (wood stork), permitiendo proponer su retiro de la lista federal de especies en peligro de extinción

Stevenson comenzó a gestionar el hábitat personalmente incluso antes de que la pareja comprara formalmente el lago. Remaba hasta el humedal y retiraba a mano los árboles de sebo chino que crecían en el agua, debido a que la vegetación densa podía alterar las condiciones de aguas abiertas que las cigüeñas de madera necesitan para alimentarse. Además, utiliza quemas controladas en los terrenos circundantes para manejar el hábitat, mientras que se emplea maquinaria para despejar la vegetación de las islas flotantes.

Como parte de las tareas de conservación, Stevenson incluso creó una pequeña isla donde los caimanes pueden tomar el sol. La presencia de estos animales puede beneficiar indirectamente a las aves que anidan en el área, ya que los caimanes pueden mantener alejados a mapaches y otros depredadores que amenazan los nidos.