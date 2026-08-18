Adquirieron un lago para protegerlo: 15 años después 275 cigüeñas de madera anidan allí y es todo un hito

El mundo no deja de cambiar y, con él, se aceleran las construcciones y los procesos de urbanización que muchas veces dañan a la naturaleza. Por ello, una pareja decidió comprar un lago de cipreses de 18 hectáreas junto a su casa en Tallahassee, Florida, en lugar de permitir que el terreno fuera deforestado o urbanizado.
Jim Stevenson y Tara Tanaka adquirieron el lago en 2007, después de reconocer su importancia como hábitat de humedal. Desde hace más de una década, ambos se dedican a conservar el lugar y transformaron la propiedad en un refugio para aves y otros animales silvestres.
El lago que se volvió santuario para 275 cigüeñas de madera
Según informó WFSU, Stevenson, biólogo jubilado de un parque estatal, comprendía el valor ecológico del lago, mientras que Tanaka se involucró activamente en la documentación de su fauna mediante fotografías y videos. Con el tiempo, la propiedad de la pareja se convirtió en un importante sitio de anidación para aves zancudas. Las cigüeñas de madera, también conocidas como tántalos americanos (Mycteria americana), son una especie de cigüeña que llegó a estar en peligro de extinción en Estados Unidos.
En 2022, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos informó que el santuario albergaba 275 cigüeñas de madera en período de anidación, además de garzas, garcetas, patos, caimanes, nutrias, castores, zorros y otras especies. El trabajo de la pareja también contribuyó a preservar un ecosistema de humedal en las cercanías de una zona urbana en crecimiento.
¿Cómo lograron que las aves volvieran al lago?
La protección de estas aves coincide con que en febrero de 2026, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) anunció oficialmente la recuperación de la cigüeña de madera (wood stork), permitiendo proponer su retiro de la lista federal de especies en peligro de extinción
Stevenson comenzó a gestionar el hábitat personalmente incluso antes de que la pareja comprara formalmente el lago. Remaba hasta el humedal y retiraba a mano los árboles de sebo chino que crecían en el agua, debido a que la vegetación densa podía alterar las condiciones de aguas abiertas que las cigüeñas de madera necesitan para alimentarse. Además, utiliza quemas controladas en los terrenos circundantes para manejar el hábitat, mientras que se emplea maquinaria para despejar la vegetación de las islas flotantes.
Como parte de las tareas de conservación, Stevenson incluso creó una pequeña isla donde los caimanes pueden tomar el sol. La presencia de estos animales puede beneficiar indirectamente a las aves que anidan en el área, ya que los caimanes pueden mantener alejados a mapaches y otros depredadores que amenazan los nidos.
En pocas palabras
- Pareja compró lago: 275 cigüeñas de madera anidan en un humedal protegido desde 2007.
- Conservación activa: Realizan manejo de hábitat y control de especies invasoras para preservar el ecosistema.
- Éxito ambiental: La recuperación de la cigüeña de madera marca un hito para la conservación de aves en Florida.