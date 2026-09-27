Se agiganta el suarismo: desafía a Milei, se asegura Ciudad y gana terreno rumbo a la gobernación

Hoy Ulpiano Suarez puja por ganar territorio, y sumar a alguno de los 7 intendentes del radicalismo que pueden ser reelectos: hace poco se mostró en acciones junto con Alejandro Molero de Alvear, y hasta circuló la versión de que el alvearense podría ser compañero de una eventual fórmula. O incluso apuesta a jugar con otros que buscarán un sillón, como es el caso de Hernán Amat -director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad-, que se afila para la intendencia de Rivadavia.

En esa tarea, garantizarse el soporte de Rodolfo Suarez en Ciudad aporta una base envidiable para otros competidores.

"Al Rody no hay que instalarlo, el vecino de Ciudad lo conoce, lo valora y lo vota. Las encuestas lo posicionan muy bien -se dice que una medición le da 54% de intención de voto- y si se decide le podría garantizar al radicalismo ese bastión clave", coinciden varias fuentes.

Rodolfo Suarez, el que le canta verdades a Luis Petri

Es claro que si Rodolfo Suarez evalúa volver a ser intendente de Ciudad, antes de contarlo lo analizó con Alfredo Cornejo. Y es probable que en el entretejido de esa candidatura se hayan puesto sobre la mesa de la reunión algunas estrategias de cara a las elecciones de 2027.

Una de ellas parece ser que Suarez es el elegido del cornejismo para enfrentar o marcarle la cancha al diputado nacional libertario y aspirante a la gobernación, Luis Petri.

Suarez marcó límites en la sintonía con Petri. Debate a la vista.

Lo hizo cuando el diputado intentó atribuirse parte del mérito de que Mendoza lograra recuperar la totalidad de las regalías de Los Nihuiles, y volvió a hacerlo este viernes cuando se refirió a él en el programa "No tenés cara" de Radio Nihuil.

"A mí las ventajas políticas me molestan", marcó Suarez en referencia a Petri, y le criticó que se quisiera abanderar con esa causa "cuando solo presentó un proyecto".

Pero eso no es un gesto aislado de Suarez. Este jueves también se enfrentó al mileísmo cuando votó en contra del proyecto que recorta el subsidio de Zona Fría, que dejó a casi toda la provincia sin ese beneficio.

Rodolfo Suarez, contra los cambios en Zona Fría.

Tanto Suarez como Mariana Juri fueron críticos con ese recorte, al que calificaron de "capricho", y cuestionaron por no tener sustento científico a la hora de definir qué zonas tenían el beneficio y cuáles no. Además se diferenciaron de sus pares de Diputados, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que lo votaron a favor.

"En el mileísmo sabían que los senadores iban a votar en contra porque se lo habían adelantado. No podrían haber avalado el recorte de Zona Fría porque después no iban a poder salir a la calle. Con ese voto no sólo son coherentes con lo que venían trabajando, sino que también se despegan de la decisión del gobierno nacional y en todo caso la puteada es a Milei y no a nosotros", blanqueó un radical mendocino que conoce de cerca esa estrategia.

Mientras algunos pelean, hay un Suarez que engorda

La popular frase asegura que "mientras los gatos pelean, los pericotes engordan" y sin querer hacer paralelismos directos, eso parece darse en la previa de la definición de quién o quiénes serán los candidatos a la gobernación de Cambia Mendoza y sus socios de La Libertad Avanza.

Es que en el último tiempo no sólo Rodolfo Suarez lo enfrentó a Luis Petri. Hace días también el ministro de Gobierno, y aspirante al sillón de Cornejo, Natalio Mema, también salió a responderle al diputado nacional que había cuestionado la estrategia de exportación de Mendoza.

"No hace falta atacar a Mendoza para ganar un like. Hay que ganar con buenas propuestas y entendiendo los datos. La gestión ayuda", retrucó Mema y le enrostró a Petri que sin la "experiencia de gestión cuesta mucho analizar los datos". (Nota del editor: en este mismo diario, una columna de Julián Imazio habla de la respuesta que llegó más tarde desde el petrismo).

View this post on Instagram

Una afrenta similar marcó otro candidato del oficialismo, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, cuando en Séptimo Día (El Siete) aludió a los "charlatanes sueltos" que proponen eliminar impuestos, algo que se torna inviable en medio de la gestión, en clara referencia a lo que el mismo Petri había marcado en una charla económica que brindó junto al analista financiero Claudio Zuchovicki.

Es claro que el cornejismo, con Rodolfo Suarez alineado a esa estrategia, va a intentar por todos los medios dejar en evidencia que Petri no tiene experiencia de gestión para comandar la provincia. Y en esa jugada sacarán a relucir la crisis de la obra social de las fuerzas armadas, IOSFA, que dependía de su cartera cuando fue ministro de Defensa de la Nación, organismo que ahora se quedó sin administrador tras la renuncia del coronel retirado Ariel Guzmán y arrastra una deuda de $200.000 millones.

Pero además, es evidente que se asegurarán de asociar a Petri con lo criticable de la gestión de Javier Milei, de manera tal de endilgarle responsabilidad en las políticas nacionales.

En esa batalla, el que parece engordar en posicionamiento es el mismo Ulpiano Suarez, que al menos por el momento elige no enfrentarse directamente con Petri.

Habrá que dejar correr agua bajo el puente para saber si esa estrategia le sirve para llegar a diciembre como uno de los candidatos con mayores chances de enfrentar al ex ministro de Defensa.

En el mismo cornejismo asumen por lo bajo que necesitan dirimir esa cantidad de aspirantes antes de fin de año, con la idea de alinearse y empoderarse. Saben que hoy Petri lidera las encuestas y es algo que deben revertir a contrarreloj para llegar firmes a las PASO y que el diputado libertario no saque tajada de sus divisiones y se les meta en el medio.