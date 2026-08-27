Cooperación china impulsa un futuro verde en el Sur Global

Durante la ceremonia de apertura de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) celebrada el año pasado, el presidente chino, Xi Jinping, señaló que, al adaptarse a la tendencia general de la globalización económica, China y América Latina profundizaron continuamente la cooperación pragmática en ámbitos como el comercio, la inversión y la construcción de infraestructura.

Xi destacó que ambas partes deben fortalecer la articulación de sus estrategias de desarrollo y promover una cooperación de alta calidad en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y llamó a profundizar la cooperación en sectores tradicionales como la energía y los minerales, al tiempo que se amplía la cooperación en sectores emergentes, como las energías limpias.

Este compromiso de alto nivel se basa en una larga alineación estratégica. Como señaló el presidente Xi en la Reunión de Líderes de China y los Países de América Latina y el Caribe de 2014, “China y América Latina tienen economías altamente complementarias y estrategias de desarrollo estrechamente alineadas, lo que nos brinda ventajas naturales para fortalecer la cooperación”.

Con este marco estratégico como guía, altos funcionarios chinos del sector energético destacaron el papel fundamental de esta cooperación transfronteriza.

Ren Jingdong, subdirector de la Administración Nacional de Energía, afirmó que la cooperación energética es un componente fundamental de la cooperación pragmática entre China y América Latina y que ha obtenido resultados notables.

“A medida que China y los países latinoamericanos promovieron activamente en los últimos años la transición energética y el desarrollo de las energías renovables, la cooperación en materia de nuevas energías surgió como un nuevo aspecto destacado”, señaló Ren.

Durante décadas, Brasil ha afrontado un reto estructural: aunque la cuenca amazónica del norte cuenta con abundantes recursos hidroeléctricos, la gran mayoría de la demanda de electricidad industrial y residencial se concentra en el sudeste. El proyecto de la segunda fase de Belo Monte, de 2.534 kilómetros de extensión, financiado, construido y operado de manera independiente por State Grid en virtud de un acuerdo de concesión por 30 años, permite superar esta brecha. Como una importante “arteria verde”, transporta grandes volúmenes de energía hidroeléctrica directamente hacia centros metropolitanos de consumo como Río de Janeiro.

En Argentina, el proyecto solar Cauchari es una de las mayores centrales fotovoltaicas individuales de América del Sur y el parque solar situado a mayor altitud del mundo.

Ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, el complejo de 315 megavatios cuenta con más de 1,2 millones de paneles solares. Esta instalación emblemática puso fin a la dependencia de larga data de la provincia de Jujuy de la electricidad transmitida desde otras provincias y permitió alcanzar la autosuficiencia energética local.

Además, la experiencia de China en la operación de centrales hidroeléctricas dio nueva vida a antiguos activos energéticos de Brasil. Mediante una operación emblemática de u$s 3.700 millones que estableció una concesión por 30 años, CTG Brasil asumió oficialmente la operación de las centrales hidroeléctricas de Jupiá e Ilha Solteira, que cuentan con una capacidad combinada de casi 5 millones de kilovatios y satisfacen anualmente las necesidades de electricidad de más de 6 millones de personas.

En lugar de limitarse a gestionar la infraestructura envejecida, CTG puso en marcha una renovación técnica. Modernizó los equipos mecánicos con casi medio siglo de funcionamiento y transformó las 12 unidades generadoras en sistemas de monitoreo totalmente digitales e inteligentes, logrando un verdadero “trasplante de corazón” para estas antiguas centrales.

Observadores de la industria señalaron que estos proyectos emblemáticos son apenas el comienzo. A medida que más países latinoamericanos aceleran su transición ecológica, las empresas chinas están preparadas para profundizar su participación mediante la fabricación local, la investigación conjunta y el financiamiento verde en el marco de una cooperación de alta calidad en la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

A medida que continúa desarrollándose esta cooperación energética entre China y América Latina, queda demostrado que las soluciones maduras de China en materia de redes eléctricas y generación de energía son fundamentales para las economías emergentes que buscan descarbonizarse a costos accesibles, al tiempo que mantienen la estabilidad y la autosuficiencia energética, afirmó Ye Xiaoning, ingeniero sénior del Instituto de Investigación Energética de State Grid.

“Juntos, China y América Latina están trazando activamente un camino compartido y sostenible para la revolución energética mundial y dando un poderoso ejemplo de cooperación entre los países del Sur Global”, concluyó.

Por ZHENG XIN.