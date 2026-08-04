"El error que destruye los rulos...": una estilista especializada revela cómo cuidar el cabello rizado

"Muchas personas llenan su cabello de cremas, geles y productos intentando controlar el frizz o el volumen. El resultado es un pelo pesado, saturado y sin movimiento", explicó.

Por eso, en su salón enseña qué tipo de productos utilizar y, sobre todo, en qué cantidad, para que el cabello conserve una definición natural y una sensación liviana.

El error que más se repite en las peluquerías tradicionales

Para la especialista, muchas personas con rulos salen frustradas de las peluquerías convencionales porque todavía existen prácticas que perjudican este tipo de cabello.

Una de ellas es entresacar el pelo para reducir el volumen, una técnica que rompe la estructura de los rulos y hace que pierdan definición.

A eso se suma otra costumbre habitual: terminar el corte con brushing o planchita. "Así el cliente nunca ve cómo realmente quedó el corte en su cabello natural", explicó Natalia.

También advirtió sobre los tratamientos químicos que prometen controlar el volumen, ya que muchos modifican la estructura capilar y dificultan recuperar los rulos.

Cada cuánto conviene lavar el cabello con rulos

No existe una frecuencia universal. Natalia señaló que depende del tipo de cuero cabelludo, la actividad física y la rutina de cada persona.

Como referencia, recomienda lavarlo día por medio utilizando un shampoo de baja espuma, sin sulfatos ni siliconas, para limpiar sin resecar la fibra capilar.

Además, aconseja realizar cada 15 días una limpieza profunda con un shampoo que contenga sulfatos, pero sin siliconas, para eliminar residuos acumulados.

Después del lavado también suelen aparecer errores.

La especialista recomienda utilizar difusor cuando se emplea secador y aplicar siempre un protector térmico para evitar el daño por calor y mantener la forma natural del rulo.

Cómo dormir para evitar el frizz

Otro hábito que puede marcar la diferencia es la forma de dormir.

Natalia aconseja usar un gorro de satén o una funda de satén para la almohada, además de recoger el cabello con una colita de satén. De esta manera se reduce el roce durante la noche y se evita la aparición del frizz.

Cómo mantener los rulos saludables

Para conservar un cabello sano y con buena definición, la especialista recomienda cortar las puntas cada tres o cuatro meses.

También aconseja optar por un corte en capas, ya que permite que el rulo se forme mejor y genere un efecto de cascada sin aumentar el volumen, uno de los mitos más frecuentes entre quienes tienen cabello rizado.

Para quienes desean volver a lucir sus rulos, Natalia resume las principales recomendaciones en tres pasos:

Evitar tratamientos químicos que se activan con plancha, ya que alteran la estructura del cabello.

Aprender a cuidar y aceptar el cabello natural con una rutina simple y adecuada.

Buscar el asesoramiento de especialistas en cabello con rulos para conocer las necesidades específicas de cada tipo de rizo.

"La clave es entender que el cabello con rulos no es un problema. Cuando se aprende a cuidarlo y a darle lo que necesita, se disfruta mucho más", concluyó la estilista.