Cada vez más personas consultan el calendario lunar antes de pautar un corte de pelo. Aunque no existe evidencia científica que demuestre que las fases de la Luna influyen en el crecimiento capilar, esta práctica continúa siendo de las más consultadas, tanto para fortalecer el cabello como para hacerlo crecer más rápido.
Calendario lunar: estos son los mejores días de agosto para cortarse el pelo
Según el calendario lunar, estos son los mejores días de agosto para realizar un corte de pelo y fortalecerlo o acelerar su crecimiento
Según estas creencias, elegir el momento adecuado para visitar la peluquería puede ayudar a fortalecer el cabello desde la raíz, estimular un crecimiento más rápido, mejorar su brillo e incluso favorecer que el tinte tenga un mejor resultado.
Estos son los mejores días de agosto para cortarse el pelo y fortalecerlo, según el calendario lunar
Si el propósito es conseguir un cabello más fuerte y resistente, especialistas recomiendan aprovechar los llamados días raíz durante la órbita descendente de la Luna.
En este período, la energía se concentra hacia la raíz del cabello, favoreciendo un fortalecimiento desde el nacimiento del pelo. Además, estas jornadas también son consideradas apropiadas para aplicar tintes, ya que muchas personas sostienen que el color logra una mejor fijación.
Los mejores días para realizar un corte con este propósito son:
- Miércoles 12 de agosto
- Sábado 15 de agosto
- Domingo 16 de agosto
- Lunes 17 de agosto
- Martes 18 de agosto
Qué días elegir para que el cabello crezca más rápido y brillante, según el calendario lunar
En cambio, si el objetivo principal es acelerar el crecimiento del cabello y conseguir una melena con mayor brillo, el calendario lunar recomienda optar por los llamados días hoja durante la órbita ascendente de la Luna.
Estos días ocurren cuando la Luna atraviesa las constelaciones de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis. En ese momento, la energía se orientaría hacia la parte superior, favoreciendo el crecimiento y la regeneración del pelo.
Estas jornadas también son consideradas ideales para cortar únicamente las puntas abiertas y sanear el pelo sin modificar demasiado el largo.
En este caso, las fechas más recomendadas para dicho objetivo son:
- Domingo 2 de agosto
- Lunes 3 de agosto
- Martes 4 de agosto
- Sábado 29 de agosto
- Domingo 30 de agosto
- Lunes 31 de agosto