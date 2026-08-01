Calendario lunar: estos son los mejores días de agosto para cortarse el pelo

En este período, la energía se concentra hacia la raíz del cabello, favoreciendo un fortalecimiento desde el nacimiento del pelo. Además, estas jornadas también son consideradas apropiadas para aplicar tintes, ya que muchas personas sostienen que el color logra una mejor fijación.

Los mejores días para realizar un corte con este propósito son:

Miércoles 12 de agosto

Sábado 15 de agosto

Domingo 16 de agosto

Lunes 17 de agosto

Martes 18 de agosto

Calendario lunar: conocé cuál es el mejor día para cortarse el cabello.

Qué días elegir para que el cabello crezca más rápido y brillante, según el calendario lunar

En cambio, si el objetivo principal es acelerar el crecimiento del cabello y conseguir una melena con mayor brillo, el calendario lunar recomienda optar por los llamados días hoja durante la órbita ascendente de la Luna.

Estos días ocurren cuando la Luna atraviesa las constelaciones de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis. En ese momento, la energía se orientaría hacia la parte superior, favoreciendo el crecimiento y la regeneración del pelo.

Estas jornadas también son consideradas ideales para cortar únicamente las puntas abiertas y sanear el pelo sin modificar demasiado el largo.

En este caso, las fechas más recomendadas para dicho objetivo son: