Pidió una torta con un café en el exclusivo Café Louis Vuitton de Nueva York y sorprendió al mostrar el ticket

En la icónica Quinta Avenida de Nueva York, justo frente a la célebre tienda intervenida con una maleta gigante, el cuarto piso de la casa Louis Vuitton guarda un secreto sumamente codiciado: su exclusivo café. Una influencer mexicana se acercó a merendar a este refinado lugar y compartió en sus redes sociales el valor final de la cuenta, desatando una fuerte repercusión.
A pesar de que el lugar exige un código de vestimenta estricto bajo el concepto de smart casual y conseguir mesa puede parecer una misión complicada, la elevada rotación permite ingresar en menos de 20 minutos de espera. Ese breve intervalo resulta ideal para que los visitantes recorran las instalaciones, observen las piezas de alta costura y contemplen la vitrina de chocolates de la marca. Y se saquen fotos para las redes sociales, claro.
Qué comió la influencer y cuánto pagó en el café de Louis Vuitton
La propuesta gastronómica del establecimiento es amplia y refinada, abarcando desde opciones saladas como huevos con trufa y caviar hasta sándwiches gourmet y langostas. Sin embargo, el principal atractivo para quienes se acercan por la tarde reside en su repostería insignia caracterizada por el estampado distintivo de la firma.
Durante su visita, la creadora de contenido eligió la siguiente combinación:
- Chocolate monogram: el postre estrella, elaborado a base de un bizcocho de chocolate, una crema sedosa al 70% de pureza y una ganache que combina distintas texturas para ofrecer una experiencia de sabor intenso.
- Hazelnut latte: una bebida de especialidad de textura cremosa con un toque ligeramente dulce a avellana.
Al momento de solicitar la cuenta tras el recorrido culinario, la suma total por el postre de autor y el café de especialidad ascendió a $45 dólares (lo que equivale aproximadamente a $67.350 pesos argentinos al cambio de hoy). La cifra fue considerada por la joven como un valor sumamente razonable dentro del circuito de lujo que ofrece la Gran Manzana.
En pocas palabras
- Influencer mexicana: visitó el café de Louis Vuitton en Nueva York y compartió los precios.
- Consumo detallado: pidió un postre "Chocolate monogram" y un "Hazelnut latte".
- Costo total: la cuenta ascendió a 45 dólares, considerado razonable por la joven.