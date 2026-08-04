Pidió una torta con un café en el exclusivo Café Louis Vuitton de Nueva York y sorprendió al mostrar el ticket

A pesar de que el lugar exige un código de vestimenta estricto bajo el concepto de smart casual y conseguir mesa puede parecer una misión complicada, la elevada rotación permite ingresar en menos de 20 minutos de espera. Ese breve intervalo resulta ideal para que los visitantes recorran las instalaciones, observen las piezas de alta costura y contemplen la vitrina de chocolates de la marca. Y se saquen fotos para las redes sociales, claro.

Una del interior del prestigioso café de Nueva York. Foto: gentileza

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La propuesta gastronómica del establecimiento es amplia y refinada, abarcando desde opciones saladas como huevos con trufa y caviar hasta sándwiches gourmet y langostas. Sin embargo, el principal atractivo para quienes se acercan por la tarde reside en su repostería insignia caracterizada por el estampado distintivo de la firma.