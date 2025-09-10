Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario y de aumentos a los docentes

financiamiento universitario
Los pedidos en contra del veto a la ley de financiamiento universitario no tuvieron éxito.
Foto: Noticias Argentinas
Otro veto de Milei
Así como vetó la ley de movilidad jubilatoria y la de emergencia en discapacidad -en este último caso revertido por el Congreso- ahora el gobierno nacional anuló en su totalidad el proyecto que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La medida fue formalizada a través del decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa el rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el gobierno y las universidades por recortes presupuestarios lo que quizás generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.
La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado.
Marcha federal por la educación pública (1).jpg
El año pasado, pese a la marcha federal, igual hubo veto a la ley de financiamiento universitario.
NA
Los puntos clave del proyecto de ley vetado
El proyecto de ley de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" buscaba:
- Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio del país.
- Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
- Garantizar la formación continua.
- Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
- Incrementar recursos para tecnología digital.
- Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.
- Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
- Promover la función de extensión universitaria.
- Desarrollar la función de investigación.
- Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
- Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
- Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
- Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.