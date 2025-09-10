Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario y de aumentos a los docentes

financiamiento universitario Los pedidos en contra del veto a la ley de financiamiento universitario no tuvieron éxito. Foto: Noticias Argentinas

Otro veto de Milei

Así como vetó la ley de movilidad jubilatoria y la de emergencia en discapacidad -en este último caso revertido por el Congreso- ahora el gobierno nacional anuló en su totalidad el proyecto que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

La medida fue formalizada a través del decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa el rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el gobierno y las universidades por recortes presupuestarios lo que quizás generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado.

Marcha federal por la educación pública (1).jpg El año pasado, pese a la marcha federal, igual hubo veto a la ley de financiamiento universitario. NA

Los puntos clave del proyecto de ley vetado

El proyecto de ley de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" buscaba: