Opositores y aliados cruzaron a Milei por el veto a Ley de Financiamiento Universitario

También señaló que “lo establecido en dicho artículo evidencia un claro desconocimiento por parte Congreso de la normativa que regula el presupuesto nacional, ya que el artículo 27, inciso 2.c) de la Ley N° 24.156 se refiere únicamente a los criterios que el Poder Ejecutivo Nacional debe considerar al elaborar un presupuesto de prórroga y no a lo previsto en el artículo 38 de la misma ley, que regula los incrementos de gastos dispuestos por ley durante la ejecución presupuestaria”.

La reacción de los docentes universitarios

Los docentes universitarios convocaron a un paro este miércoles en clara señal de repudio al veto de Milei.

En las últimas horas se conoció un comunicado de el Frente Sindical Universitario, que agrupa a las federaciones gremiales de los trabajadores universitarios y además, anunciaron la realización de la III Marcha Federal para el mismo día que se trate dicho decreto en el Congreso. Se espera que sea el próximo miércoles.

"Está claro que el ajuste, lejos de pagarlo la casta, lo pagan los jubilados y los trabajadores universitarios", manifestó el Secretario General de FAGDUT, Norberto Heyaca, y dijo que Milei "sigue sin escuchar el 'sentir ciudadano'".

La Ley de Financiamiento Universitario elevaba el presupuesto, establecía actualizaciones salariales y obligaba a convocar paritarias, ya que hace meses, que el gobierno nacional no convoca a esta instancia de negociación. "Desde el comienzo de la administración libertaria ya hemos perdido un acumulado de seis sueldos", señaló el dirigente.

A partir de ahora, el veto firmado esta tarde por el presidente volverá nuevamente a tratarse en el Congreso. Precisamente ese día, las federaciones gremiales realizarán la III Marcha Federal, con movilizaciones en todo el país.

"Muchos colegas tecnológicos están migrando al sector privado por los salarios de hambre", se lamentó Heyaca, y dijo que estas políticas están "haciendo trizas" la Universidad pública, "motivo de orgullo de nuestro país".

Noticia en desarrollo.-