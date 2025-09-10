Inicio Política Javier Milei
Rechazo en Mendoza

Opositores y aliados cruzaron a Milei por el veto a Ley de Financiamiento Universitario

Desde la kirchnerista Marisa Uceda al intendente Ulpiano Suarez, los políticos mendocinos cuestionaron la desinversión en educación pública

El presidente Javier Milei rechazó el aumento por ley a las universidades públicas.

El gobierno de Javier Milei publicó este miércoles el veto a Ley de Financiamiento Universitario que había sido sancionada por el Congreso a fines de agosto. En Mendoza, la medida tuvo un amplio rechazo, tanto de los políticos opositores, como la candidata a diputada por el peronismo, Marisa Uceda. Al igual que en el caso de un aliado, en la figura del intendente Ulpiano Suarez.

Según se establece en el decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial, el proyecto “devuélvase al Congreso de la Nación el proyecto de ley”, que había sido impulsado por bloques de la oposición. La acción de Milei generó el repudio de parte del radicalismo, como es la figura del intendente Ulpiano Suarez, quien salió a desmarcarse en su cuenta de X.

En el decreto, Milei dispuso que “del análisis del proyecto sancionado por el Poder Legislativo se observa que no cumple con los recaudos legales antes mencionados”, además de que “la fuente de financiamiento prevista a través del artículo 9° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”.

También señaló que “lo establecido en dicho artículo evidencia un claro desconocimiento por parte Congreso de la normativa que regula el presupuesto nacional, ya que el artículo 27, inciso 2.c) de la Ley N° 24.156 se refiere únicamente a los criterios que el Poder Ejecutivo Nacional debe considerar al elaborar un presupuesto de prórroga y no a lo previsto en el artículo 38 de la misma ley, que regula los incrementos de gastos dispuestos por ley durante la ejecución presupuestaria”.

La reacción de los docentes universitarios

Los docentes universitarios convocaron a un paro este miércoles en clara señal de repudio al veto de Milei.

En las últimas horas se conoció un comunicado de el Frente Sindical Universitario, que agrupa a las federaciones gremiales de los trabajadores universitarios y además, anunciaron la realización de la III Marcha Federal para el mismo día que se trate dicho decreto en el Congreso. Se espera que sea el próximo miércoles.

"Está claro que el ajuste, lejos de pagarlo la casta, lo pagan los jubilados y los trabajadores universitarios", manifestó el Secretario General de FAGDUT, Norberto Heyaca, y dijo que Milei "sigue sin escuchar el 'sentir ciudadano'".

La Ley de Financiamiento Universitario elevaba el presupuesto, establecía actualizaciones salariales y obligaba a convocar paritarias, ya que hace meses, que el gobierno nacional no convoca a esta instancia de negociación. "Desde el comienzo de la administración libertaria ya hemos perdido un acumulado de seis sueldos", señaló el dirigente.

A partir de ahora, el veto firmado esta tarde por el presidente volverá nuevamente a tratarse en el Congreso. Precisamente ese día, las federaciones gremiales realizarán la III Marcha Federal, con movilizaciones en todo el país.

"Muchos colegas tecnológicos están migrando al sector privado por los salarios de hambre", se lamentó Heyaca, y dijo que estas políticas están "haciendo trizas" la Universidad pública, "motivo de orgullo de nuestro país".

