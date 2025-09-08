Allanaron la ANMAT e investigan a funcionarios por el fentanilo contaminado

Fentanilo contaminado Operativo Unos de los allanamientos realizados el mes pasado en un laboratorio por el caso de fentanilo contaminado.

Teléfonos secuestrados en la ANMAT

En uno de los allanamientos secuestraron teléfonos en la ANMAT. Se trata del móvil de Nélida Agustina Bisio, directora del organismo.

Sobre el INAME, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento.

Para la Justicia los organismos actuaron con "negligencia, connivencia o complicidad" durante los procesos e inspecciones en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a clan García Furfaro, varios de ellos detenidos.

Además, de acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados.

Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuales traen aparejada información poco depurada, lo que complica aún más las tareas.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas