Inicio Sociedad ANMAT
Salud pública

Allanaron la ANMAT e investigan a funcionarios por el fentanilo contaminado

Además de la ANMAT la Justicia también investiga el Instituto Nacional de Medicamentos para determinar responsabilidades por el fentanilo contaminado

Por UNO
Funcionarios de la ANMAT en la mira por los casos de fentanilo contaminado.

Funcionarios de la ANMAT en la mira por los casos de fentanilo contaminado.

Foto archivo Diario UNO

El juez Ernesto Kreplak ordenó una serie de procedimientos judiciales, entre ellos allanamientos, para investigar las posibles fallas en el control y supervisión por parte de la ANMAT en el caso de fentanilo contaminado que pusieron en riesgo la salud pública.

Los procedimientos judiciales avanzan contra funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) para determinar si tuvieron responsabilidades en el caso del fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La justicia apunta a determinar si hubo negligencia o responsabilidad en funcionarios de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos y constatar la implicancia de organismos públicos detrás del opioide adulterado, que ya provocó al menos 96 fallecidos.

Fentanilo contaminado Operativo
Unos de los allanamientos realizados el mes pasado en un laboratorio por el caso de fentanilo contaminado.

Unos de los allanamientos realizados el mes pasado en un laboratorio por el caso de fentanilo contaminado.

Teléfonos secuestrados en la ANMAT

En uno de los allanamientos secuestraron teléfonos en la ANMAT. Se trata del móvil de Nélida Agustina Bisio, directora del organismo.

Sobre el INAME, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento.

Para la Justicia los organismos actuaron con "negligencia, connivencia o complicidad" durante los procesos e inspecciones en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a clan García Furfaro, varios de ellos detenidos.

Además, de acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados.

Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuales traen aparejada información poco depurada, lo que complica aún más las tareas.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

Temas relacionados:

Te puede interesar