Sobrevivieron a la mayor masacre escolar pero un año después fueron víctimas de un doble crimen

Dos jóvenes lograron salir vivos de la masacre de Columbine pero fueron víctimas de un crimen sin resolver al poco tiempo

Sebastián Salas
Sebastián Salas
Las víctimas del doble crimen sin resolver en Estados Unidos.

El 20 de abril de 1999, Estados Unidos, se convirtió en el epicentro de una de las tragedias escolares más impactantes de la historia moderna. La tristemente famosa masacre de Columbine. Pero un apéndice de esa historia es lo que pasó con dos sobrevivientes, que fueron víctimas de un doble crimen al poco tiempo.

En la Columbine High School, dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, irrumpieron armados y llevaron a cabo una masacre que dejó 13 víctimas mortales y más de 20 heridos. La masacre, que duró apenas unos minutos pero marcó a toda una generación, involucró tiroteos y explosiones fallidas, y culminó con el suicidio de los perpetradores.

Entre los sobrevivientes de ese día se encontraban Nicholas Kunselman (15) y Stephanie Hart (16). Ambos eran estudiantes de segundo año en la escuela y, aunque no resultaron heridos físicamente, el trauma psicológico fue profundo.

doble crimen estados unidos 3
Sobrevivieron a la masacre pero no a un doble crimen.

El doble crimen tras la masacre de Columbine

La amistad entre ambos estudiantes mutó a un romance una vez que ingresaron a la escuela Columbine. Según relatos de familiares, la pareja se volvió inseparable después de la masacre.

Sin embargo, la paz que parecían haber encontrado tras sobrevivir a la masacre fue efímera. Diez meses después, el 13 de febrero de 2000, fueron víctimas de un doble crimen.

Nick Kunselman trabajaba en el turno nocturno en una franquicia de Subway. Stephanie Hart, que había salido a escondidas de su casa esa noche, condujo hasta el comercio para esperarlo y llevarlo de regreso a casa. Se sentaron juntos detrás del mostrador, charlando mientras Nick terminaba su cierre. La fecha era especial: al día siguiente era San Valentín, y la pareja planeaba celebrar su amor, que había resistido las sombras de la tragedia reciente.

Alrededor de la medianoche, un criminal irrumpió en el local. Según la reconstrucción policial, el agresor entró armado con una pistola. Los disparos fueron rápidos y letales. Los jóvenes fueron acribillados múltiples veces a quemarropa.

doble crimen estados unidos
El doble crimen se cometió en un local de Starbucks.

El doble crimen que nunca se resolvió

En el doble crimen hubo signos de robo: el cajero registrador permaneció intacto, y nada parecía haber sido tomado del lugar. La escena sugería un ataque dirigido, posiblemente motivado por rencillas personales, celos románticos o incluso vínculos con el mundo de las drogas.

La investigación se intensificó rápidamente. Se interrogó a amigos y familiares. Se exploraron pistas sobre triángulos amorosos y posibles deudas por drogas. Sin embargo, a pesar de cientos de pistas y avances forenses, el caso por el doble crimen se estancó.

Para mantener viva la esperanza de justicia, Metro Denver Crime Stoppers ha aumentado la recompensa repetidamente. En 2017, era de 10.000 dólares; en 2021, subió a 100.000 dólares. En 2024, se mantiene en 60.000 dólares.

