Sobrevivieron a la mayor masacre escolar pero un año después fueron víctimas de un doble crimen

El doble crimen tras la masacre de Columbine

La amistad entre ambos estudiantes mutó a un romance una vez que ingresaron a la escuela Columbine. Según relatos de familiares, la pareja se volvió inseparable después de la masacre.

Sin embargo, la paz que parecían haber encontrado tras sobrevivir a la masacre fue efímera. Diez meses después, el 13 de febrero de 2000, fueron víctimas de un doble crimen.

Nick Kunselman trabajaba en el turno nocturno en una franquicia de Subway. Stephanie Hart, que había salido a escondidas de su casa esa noche, condujo hasta el comercio para esperarlo y llevarlo de regreso a casa. Se sentaron juntos detrás del mostrador, charlando mientras Nick terminaba su cierre. La fecha era especial: al día siguiente era San Valentín, y la pareja planeaba celebrar su amor, que había resistido las sombras de la tragedia reciente.

Alrededor de la medianoche, un criminal irrumpió en el local. Según la reconstrucción policial, el agresor entró armado con una pistola. Los disparos fueron rápidos y letales. Los jóvenes fueron acribillados múltiples veces a quemarropa.

El doble crimen que nunca se resolvió

En el doble crimen hubo signos de robo: el cajero registrador permaneció intacto, y nada parecía haber sido tomado del lugar. La escena sugería un ataque dirigido, posiblemente motivado por rencillas personales, celos románticos o incluso vínculos con el mundo de las drogas.

La investigación se intensificó rápidamente. Se interrogó a amigos y familiares. Se exploraron pistas sobre triángulos amorosos y posibles deudas por drogas. Sin embargo, a pesar de cientos de pistas y avances forenses, el caso por el doble crimen se estancó.

Para mantener viva la esperanza de justicia, Metro Denver Crime Stoppers ha aumentado la recompensa repetidamente. En 2017, era de 10.000 dólares; en 2021, subió a 100.000 dólares. En 2024, se mantiene en 60.000 dólares.