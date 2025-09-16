La víctima del brutal femicidio ocurrido en Nueva Zelanda

La víctima del brutal femicidio ocurrido en Nueva Zelanda

El femicidio de Grace Millane, una joven británica de 21 años, conmocionó al mundo en diciembre de 2018. Ocurrido en Nueva Zelanda, expuso la oscuridad detrás de las aplicaciones de citas como Tinder y la actuación a sangre fría del asesino.

El autor del femicidio fue Jesse Kempson, un hombre de 26 años con un historial de violencia contra mujeres. Pero además, el joven quedó filmado cuando intentaba ocultar los restos de la víctima fatal.

El femicidio en Nueva Zelanda

El 20 de noviembre de 2018, Grace Millane aterrizó en Auckland tras un vuelo. Acababa de terminar la universidad y había iniciado un viaje de mochilera por el Pacífico Sur.

Jesse Kempson femicidio 2
El hombre que fue detenido por el femicidio tras ser filmado

El hombre que fue detenido por el femicidio tras ser filmado

Diez días después, Grace Millane pasa un día tranquilo. Esa noche, decide usar Tinder para conocer gente local. Desliza perfiles y conecta con Jesse Kempson, un neozelandés de apariencia amigable que se presenta como un tipo común.

El 1 de diciembre de 2018 se dirigieron a un bar. Lleva un vestido negro y se ve radiante en las imágenes de las cámaras de seguridad. Se encontró con Jesse Kempson, tomaron unas bebidas y charlaron durante un largo rato.

Antes de las 22, se dirigieron al hotel donde Jesse Kempson tenía una habitación reservada. En el ascensor, las cámaras los muestran tomados de la mano y dándose besos. Fueron las últimas imágenes conocidas de la chica con vida antes del femicidio.

Grace Millane femicidio 2
La última imagen con vida de la víctima del femicidio.

La última imagen con vida de la víctima del femicidio.

Lo que sucede dentro de esa suite del hotel fue reconstruido a partir de evidencias forenses. Iniciaron un encuentro sexual consensuado que derivó en prácticas de asfixia erótica. Pero el hombre la estranguló durante cinco a diez minutos, según expertos patólogos, causando el femicidio por asfixia.

El juicio por el femicidio

Jesse Kempson no buscó ayuda inmediata. Limpió la habitación con productos comprados en una tienda cercana. Buscó en Google términos como "cómo limpiar sangre" y "forense de estrangulamiento".

La noche siguiente al crimen, desmembró el cuerpo y lo metió en una maleta grande que había comprado previamente. Las cámaras lo mostraron arrastrando la maleta pesada por el hotel, cargándola a un auto alquilado y huyendo hacia el bosque.

Embed

Jesse Kempson fue interrogado. Inicialmente negó haber cometido el femicidio, pero al ver las evidencias, confesó la muerte accidental durante "sexo consensuado". El 9 de diciembre se encontró la maleta con los restos del cuerpo.

El 21 de febrero de 2020, Jesse Kempson es sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 17 años sin libertad condicional por el femicidio.

Temas relacionados:

Te puede interesar