Jesse Kempson femicidio 2 El hombre que fue detenido por el femicidio tras ser filmado

Diez días después, Grace Millane pasa un día tranquilo. Esa noche, decide usar Tinder para conocer gente local. Desliza perfiles y conecta con Jesse Kempson, un neozelandés de apariencia amigable que se presenta como un tipo común.

El 1 de diciembre de 2018 se dirigieron a un bar. Lleva un vestido negro y se ve radiante en las imágenes de las cámaras de seguridad. Se encontró con Jesse Kempson, tomaron unas bebidas y charlaron durante un largo rato.

Antes de las 22, se dirigieron al hotel donde Jesse Kempson tenía una habitación reservada. En el ascensor, las cámaras los muestran tomados de la mano y dándose besos. Fueron las últimas imágenes conocidas de la chica con vida antes del femicidio.

Grace Millane femicidio 2 La última imagen con vida de la víctima del femicidio.

Lo que sucede dentro de esa suite del hotel fue reconstruido a partir de evidencias forenses. Iniciaron un encuentro sexual consensuado que derivó en prácticas de asfixia erótica. Pero el hombre la estranguló durante cinco a diez minutos, según expertos patólogos, causando el femicidio por asfixia.

El juicio por el femicidio

Jesse Kempson no buscó ayuda inmediata. Limpió la habitación con productos comprados en una tienda cercana. Buscó en Google términos como "cómo limpiar sangre" y "forense de estrangulamiento".

La noche siguiente al crimen, desmembró el cuerpo y lo metió en una maleta grande que había comprado previamente. Las cámaras lo mostraron arrastrando la maleta pesada por el hotel, cargándola a un auto alquilado y huyendo hacia el bosque.

Embed In 2018, Jesse Kempson m**dered Grace Millane inside his Auckland hotel room. This footage shows him escorting her remains out of the building in suitcases so he could bury them in the wilderness. He was eventually sentenced to life, with a minimum non-parole period of 17 years. pic.twitter.com/2gaxPPEtPj — Morbid Knowledge (@Morbidful) September 13, 2025

Jesse Kempson fue interrogado. Inicialmente negó haber cometido el femicidio, pero al ver las evidencias, confesó la muerte accidental durante "sexo consensuado". El 9 de diciembre se encontró la maleta con los restos del cuerpo.

El 21 de febrero de 2020, Jesse Kempson es sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 17 años sin libertad condicional por el femicidio.