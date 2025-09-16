crimen profesora estados unidos 3 La profesora de español que fue víctima del crimen en Estados Unidos.

El crimen de la profesora

Nohema Graber enseñaba español desde 2012. Originaria de México y madre de tres hijos, era una figura querida en la comunidad. Participaba activamente en su iglesia y era conocida por su calidez y dedicación.

Willard Miller era un estudiante de 16 años descrito por su familia como "amable y respetuoso", pero la relación con su profesora se tensó debido a sus bajas calificaciones.

En las semanas previas al 2 de noviembre de 2021, Willard Miller y su compañero de clase comenzaron a conspirar a través de la aplicación Snapchat. Realizaron vigilancia sobre los hábitos de la víctima del crimen, sabiendo que ella solía caminar diariamente en un sendero boscoso cerca de la escuela.

Los mensajes intercambiados detallaron cómo cometer el crimen, ocultar el cuerpo y deshacerse de las evidencias.

crimen profesora estados unidos Prisión perpetua, las dos penas por el crimen.

El 2 de noviembre, en horas de la siesta, la profesora fue emboscada mientras realizaba su caminata diario. Los autores del crimen, armados con un bate de béisbol, la atacaron por detrás. Murió en el acto.

Usando videos de vigilancia y testimonios de testigos, las autoridades rastrearon a los sospechosos del crimen. El 4 de noviembre, allanaron las casas de los estudiantes, encontrando ropa ensangrentada, toallas de baño manchadas y dos bates de béisbol.

El 9 de noviembre de 2021, ambos adolescentes fueron arrestados y acusados como adultos por el crimen. El 18 de abril de 2023, ambos se declararon culpables. Willard Miller, de entonces de 17 años, fue sentenciado a prisión perpetua. Jeremy Goodale, de 18 años, recibió la misma pena.