Ataque cibernético

Hackers tomaron la cuenta en X de la Policía Federal y promocionaron estafas cripto por horas

Ciberdelincuentes hackearon la cuenta oficial de la PFA en X para promocionar criptomonedas falsas. La cuenta ya fue recuperada por las autoridades

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Una de las tres publicaciónes que realizaron hackers para promocionar una estafa virtual en la cuenta oficial de la Policía Federal.

La cuenta en X de la Policía Federal (PFA) fue hackeada este viernes para la promoción de una falsa moneda virtual. En la misma red social, desde la institución denunciaron los ataques cibernéticos y aclararon que ya recuperaron de manera rápida y total el control de la cuenta oficial.

Durante el tiempo que duró el hackeo aparecieron tres posteos consecutivos que invitaban a los usuarios a participar en supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas. El primer mensaje promocionaba una falsa "moneda virtual $XPL" con un texto que decía: "¡El reclamo y el airdrop para $XPL están activos! Cazadores de cripto, stakers y vendedores de tokens, no dejen pasar esta oportunidad".

hackeo policia federal argentina
Las publicaciones en X que realizaron hackers en la cuenta oficial en X de la Polic&iacute;a Federal Argentina.

Los hackers utilizaron una técnica conocida como "typosquatting" -una maniobra que utilizan atacantes registrando dominios web con un error tipográfico común de una marca o sitio web conocido para engañar a los usuarios-.

En lugar de dirigir a la plataforma oficial Plasma (www.plasma.to), el enlace llevaba a una dirección fraudulenta: www.pIasma.com.de. La diferencia apenas perceptible entre la "i" latina y la "l" minúscula fue la clave de la estafa y la otra fue cambiar el dominio ".to" por ".com.de".

Además, claro está del ataque de vulneración de los hackers para acceder a una cuenta institucional.

Los siguientes posteos promocionaron el proyecto $MIRA, una criptomoneda lanzada la semana pasada, pero nuevamente con enlaces que contenían errores intencionales en las direcciones web para redireccionar a sitios maliciosos.

El comunicado de la Policía Federal sobre el hackeo

El hackeo duró poco tiempo gracias a la tarea de los técnicos informáticos de la institución. El hecho fue denunciado como un "ataque informático internacional cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos".

comunicado policia federal hackeos
El comunicado oficial de la Polic&iacute;a Federal Argentina sobre los hackeos que sufri&oacute; la cuenta institucional durante este viernes.

"El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley", aseguraron desde la cuenta institucional de la Policía Federal.

"La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia. Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales", concluyeron.

