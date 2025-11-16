"La bandida de India": antes de ser política, asesinó a 70 personas y secuestró a 200.

Asesina politica libre "La bandida de India", Seema Parihar, mató a 70 personas y secuestró a 200, antes de dedicarse a la actividad política en su país. Foto gentileza hindustantimes.com

Tres años después, en 1986, esta asesina serial se casó con el bandido Nirbhay Singh Gujjar, pero luego volvió con Lala Ram para después convertirse en la líder de su banda.

Como jefa de su grupo criminal, "la bandida de India" se dedicó al saqueo, el secuestro y el asesinato de varias personas en las regiones aledañas a la selva de Bihand y el río Chambal .

Acusada de haber asesinado a 70 personas, secuestrar a 200 y saquear unas 30 casas hasta que en junio de 2000, tras 18 años de delitos, se entregó a la Policía de Uttar Pradesh.

Parihar, una vez encontrada responsable de distintos delitos, fue encarcelada y enfrentó 29 cargos en su contra, entre ellos ocho por homicidio y seis por secuestro.

En agosto de 2001, mientras estuvo detenida, reveló haber recibido ofertas de distintas agrupaciones políticas, al tiempo que en las elecciones a la Asamblea Legislativa de Uttar Pradesh de 2002, apoyó a Shiv Sena, un encumbrado dirigente regionalista marathi conservador.

En noviembre de 2006 se unió al Partido de la Justicia de la India y se postuló como su candidata para las elecciones parciales de Mirzapur-Bhadohi al Lok Sabha en 2007, mientras permanecía en prisión.

En enero de 2008 se unió al Partido Lok Janshakti y, en octubre de ese mismo año, pasó al Partido Samajwadi.

La mujer fue absuelta en octubre del mismo año de 15 de los casos penales en su contra y gozaba de un beneficio de libertad bajo fianza por los 14 restantes.

Esta delincuente devenida a política de cultura popular, protagonizó la película "Wounded-The Bandit Queen", el primer film del cine indio en el que una "reina bandida" interpretó su propia historia real en la pantalla.

Asesina politica reality Seema Parihar, la asesina serial de India, participó de un reality en la TV de su país, del que fue expulsada el día 76. Foto gentileza jansatta.com

La cinta fue filmada en el valle de Chambal, se estrenó en 2006 y ganó el Premio de la Crítica en el festival de cine Leicester Expo Bollywood, celebrado en 2005 en Reino Unido.

En 2010, Parihar también participó en la cuarta temporada del reality show indio "Bigg Boss" y fue expulsada de la casa el día 76, en la semana 11 del ciclo.

Curiosamente, en 2011, ya gozando casi de una libertad plena, Parihar fue nombrada jefa del ala femenina del Consejo Nacional para la Erradicación de la Corrupción.