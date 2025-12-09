Este martes 9 de diciembre amaneció con una mañana muy agradable, con cielo despejado, situación que se mantendrá por lo menos hasta la tarde noche. El pronóstico del tiempo indica que habrá un aumento de la temperatura y puede haber lluvias y tormentas aisladas en algunos sectores de Mendoza.
El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y tormentas en diferentes zonas de Mendoza
Las lluvias y tormentas aisladas seguirán presentes en algunas zonas de Mendoza, según el pronóstico del tiempo. Además, se espera ascenso de la temperatura
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo anticipó a Radio Nihuil que este martes la circulación del viento será del este y se espera una tarde cálida con una máxima que subirá a los 31 grados.
Detalló que desde la tarde noche se espera que haya un aumento de la nubosidad y existe la posibilidad de lluvias y tormentas en la Zona Este, en el Valle de Uco y en el sur de Mendoza.
El miércoles arrancará con cielo despejado, sigue el aumento de las temperaturas con 19 grados de mínima y 32 grados de máxima. Se espera aumento de la nubosidad hacia la tarde con la posibilidad de lluvias y tormentas nuevamente en el sur, Valle de Uco y el oeste de la provincia.
El pronóstico del tiempo con lluvias y tormentas
El jueves será el día clave debido a que se espera que desde la madrugada ocurran precipitaciones. Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que comenzará en el sur y se desplazarán hacia el Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este.
Explicó que serán aisladas, por lo que no serán lluvias y tormentas generalizadas, sino que ocurrirán en diferentes zonas.
Por otro lado, la meteoróloga anticipó que el pronóstico del tiempo marca que habrá tormentas eléctricas del lado chileno del Paso Cristo Redentor, con posible caída de nieve durante el jueves.