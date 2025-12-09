El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y tormentas en diferentes zonas de Mendoza

El miércoles arrancará con cielo despejado, sigue el aumento de las temperaturas con 19 grados de mínima y 32 grados de máxima. Se espera aumento de la nubosidad hacia la tarde con la posibilidad de lluvias y tormentas nuevamente en el sur, Valle de Uco y el oeste de la provincia.

El pronóstico del tiempo con lluvias y tormentas

El jueves será el día clave debido a que se espera que desde la madrugada ocurran precipitaciones. Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que comenzará en el sur y se desplazarán hacia el Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este.

Explicó que serán aisladas, por lo que no serán lluvias y tormentas generalizadas, sino que ocurrirán en diferentes zonas.

Por otro lado, la meteoróloga anticipó que el pronóstico del tiempo marca que habrá tormentas eléctricas del lado chileno del Paso Cristo Redentor, con posible caída de nieve durante el jueves.