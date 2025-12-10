Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un jueves con descenso de la temperatura y tormentas

Continúa la inestabilidad, después de jornadas muy calurosas en Mendoza. El sábado se sentirá la baja térmica

Por UNO
En la previa del verano sigue el calor y la probabilidad de tormentas hacia la noche.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas para este jueves 11 de diciembre marca un descenso de la temperatura muy leve y se esperan vientos moderados del sudeste, con la posibilidad de lluvias y tormentas durante el día. Desde esta madrugada podría apreciarse el contraste térmico, dando paso a una mañana fresca y ventosa.

Máxima: 30°C — Mínima: 20°C

Viernes 12 de diciembre

Mejoran las condiciones meteorológicas. El cielo se presentará con poca nubosidad y la temperatura registrará un ascenso. Los vientos soplarán moderados del noreste.

Máxima: 34°C — Mínima: 17°C

El pronóstico del tiempo para este fin de semana

Pronostico del tiempo en Mendoza - lluvias - tormentas - calles inundadas
Sigue el calor y hay un pronóstico de tormentas que se extenderá todo el fin de semana.

Sábado 13 de diciembre

Se espera una jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y la presencia de tormentas aisladas. Los vientos serán moderados del sector sur.

Máxima: 33°C — Mínima: 20°C

Domingo 14 de diciembre

El tiempo continuará inestable, con nubosidad variable y vientos moderados del sudeste.

Máxima: 32°C — Mínima: 18°C

