El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un jueves con descenso de la temperatura y tormentas

Mejoran las condiciones meteorológicas. El cielo se presentará con poca nubosidad y la temperatura registrará un ascenso. Los vientos soplarán moderados del noreste.

Máxima: 34°C — Mínima: 17°C

El pronóstico del tiempo para este fin de semana

Pronostico del tiempo en Mendoza - lluvias - tormentas - calles inundadas Sigue el calor y hay un pronóstico de tormentas que se extenderá todo el fin de semana. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Sábado 13 de diciembre

Se espera una jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y la presencia de tormentas aisladas. Los vientos serán moderados del sector sur.

Máxima: 33°C — Mínima: 20°C

Domingo 14 de diciembre

El tiempo continuará inestable, con nubosidad variable y vientos moderados del sudeste.

Máxima: 32°C — Mínima: 18°C