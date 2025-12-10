El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas para este jueves 11 de diciembre marca un descenso de la temperatura muy leve y se esperan vientos moderados del sudeste, con la posibilidad de lluvias y tormentas durante el día. Desde esta madrugada podría apreciarse el contraste térmico, dando paso a una mañana fresca y ventosa.
Datos meteorológicos
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un jueves con descenso de la temperatura y tormentas
Continúa la inestabilidad, después de jornadas muy calurosas en Mendoza. El sábado se sentirá la baja térmica
Máxima: 30°C — Mínima: 20°C
Viernes 12 de diciembre
Mejoran las condiciones meteorológicas. El cielo se presentará con poca nubosidad y la temperatura registrará un ascenso. Los vientos soplarán moderados del noreste.
Máxima: 34°C — Mínima: 17°C
El pronóstico del tiempo para este fin de semana
Sábado 13 de diciembre
Se espera una jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y la presencia de tormentas aisladas. Los vientos serán moderados del sector sur.
Máxima: 33°C — Mínima: 20°C
Domingo 14 de diciembre
El tiempo continuará inestable, con nubosidad variable y vientos moderados del sudeste.
Máxima: 32°C — Mínima: 18°C