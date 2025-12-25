Últimos días para seguir recibiendo gratis los pañales de PAMI: cómo hacer el trámite

"Quienes reciben sus pañales antes de julio deben renovar la Orden Médica Electrónica (OME) con su médico de cabecera antes del 1 de enero", publicó en sus redes sociales. Y aclara que la OME tiene una vigencia de 6 meses y una vez cumplido el plazo, si el médico no emitió una nueva OME, el servicio puede interrumpirse.

PAMI-renovar-orden-medica-pañales-gratis La entrega de los Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D) para afiliados se realiza directamente en el lugar de residencia declarado en PAMI e incluye el insumo de pañales y apósitos.

De esta manera, aquellos jubilados y pensionados del PAMI que fueron incorporados en junio tienen que renovar su Orden Médica Electrónica (OME) a los seis (6) meses de efectuada su alta para garantizar la continuidad del servicio, explicaron desde el organismo en un comunicado.

Además, ante cualquier consulta los afiliados pueden comunicarse al 138, "PAMI Escucha y Responde" (opción 0), o acercarse a la correspondiente agencia PAMI.

PAMI: cómo renovar la entrega de pañales gratis

Para renovar el servicio de pañales y apósitos gratis, cada 6 (seis) meses tenés que pedirle a tu médico de cabecera que emita la Orden Médica Electrónica (OME) y presentarte en tu agencia PAMI para completar el trámite. No necesitás presentar receta electrónica.

Datos a tener en cuenta:

Las entregas son mensuales, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior.

La entrega es sin costo para el afiliado.

El proveedor asignado es URBANO EXPRESS: el repartidor estará debidamente identificado con credencial y uniforme.

Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido.

Nadie de PAMI ni de la empresa te va a pedir datos personales. Si tenés dudas, consultá nuestros canales oficiales.

La empresa Urbano es la encargada de la provisión, almacenamiento y distribución de los insumos en todo el país. El esquema contempla una primera visita de entrega y, en caso de no concretarse, un nuevo intento dentro de las 72 horas.