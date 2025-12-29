PAMI: en qué momento se ve reflejado el cambio de médico de cabecera

Los afiliados al PAMI tienen la posibilidad de cambiar su médico de cabecera una vez que le fue asignado el profesional. El trámite se puede realizar de dos maneras distintas y se debe tener en cuenta que la modificación se hará efectiva dependiendo del momento del mes que la solicites.
Cuando un adulto mayor se afilia por primera vez al PAMI, puede elegir tres opciones de médico de cabecera y se le asignará uno de ellos según la disponibilidad del profesional. Si el afiliado omite este paso, la asignación se realizará automáticamente.
Cómo cambiar el médico de cabecera de PAMI y cuándo se ve reflejado
Los afiliados al PAMI que tienen la intención de cambiar su médico de cabecera lo pueden hacer mediante las siguientes dos maneras:
- Vía web desde la página oficial de la obra social en www.pami.org.ar/tramite/cambio-medico
- O, se puede llevar a cabo de manera presencial en la correspondiente Agencia PAMI que tenga asignado cada jubilado y pensionado
En el caso de elegir la segunda opción, el afiliado al PAMI debe saca un turno online para una mejor atención.
¿Cuándo se ve reflejado el cambio?
Si el trámite de cambio de médico de cabecera se inicia entre el 1 y el 20 del mes, la modificación se verá reflejado a partir del primer día del mes siguiente. Si se hace entre el 21 y el 30, el cambio se impactará en el mes subsiguiente.
El trámite de cambio de médico de cabecera podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a o familiar.
PAMI: documentación necesaria para cambiar el médico de cabecera
El médico de cabecera del PAMI brinda atención ambulatoria en caso de ser necesaria; evalúa el estado de salud para prevenir y tratar enfermedades; indica estudios diagnósticos y prescribe los medicamentos; hace el seguimiento de los problemas de salud, realiza las derivaciones a especialistas si es necesario y asesora a los afiliados sobre el cuidado de la salud.
La documentación necesaria para el trámite de cambio de médico de cabecera es la siguiente:
- Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado
- En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada
- En caso de que el trámite lo realice una persona que designe la persona afiliada, deberá presentar además su DNI y una nota de autorización firmada, donde se aclare el cambio a realizar