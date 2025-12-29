PAMI: en qué momento se ve reflejado el cambio de médico de cabecera

Vía web desde la página oficial de la obra social en www.pami.org.ar/tramite/cambio-medico O, se puede llevar a cabo de manera presencial en la correspondiente Agencia PAMI que tenga asignado cada jubilado y pensionado

En el caso de elegir la segunda opción, el afiliado al PAMI debe saca un turno online para una mejor atención.

PAMI-cambio-medico-de-cabecera-1

¿Cuándo se ve reflejado el cambio?

Si el trámite de cambio de médico de cabecera se inicia entre el 1 y el 20 del mes, la modificación se verá reflejado a partir del primer día del mes siguiente. Si se hace entre el 21 y el 30, el cambio se impactará en el mes subsiguiente.

El trámite de cambio de médico de cabecera podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a o familiar.

PAMI: documentación necesaria para cambiar el médico de cabecera

El médico de cabecera del PAMI brinda atención ambulatoria en caso de ser necesaria; evalúa el estado de salud para prevenir y tratar enfermedades; indica estudios diagnósticos y prescribe los medicamentos; hace el seguimiento de los problemas de salud, realiza las derivaciones a especialistas si es necesario y asesora a los afiliados sobre el cuidado de la salud.

La documentación necesaria para el trámite de cambio de médico de cabecera es la siguiente: