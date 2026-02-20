ANSES actualizó jubilaciones y pensiones y la mínima será de $369.600 desde marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento para jubilaciones y pensiones que regirá a partir de marzo de 2026, en el marco de la fórmula de movilidad vigente basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
A través de la Resolución 38/2026, el organismo estableció una actualización del 2,88%, correspondiente a la variación del IPC de enero de 2026.
ANSES: nuevos montos desde marzo 2026
Con la aplicación del incremento, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
- Haber mínimo jubilatorio: $369.600,88
- Haber máximo jubilatorio: $2.487.063,95
- Prestación Básica Universal (PBU): $169.075,53
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70
Además, se actualizaron las bases imponibles para los aportes previsionales:
- Base mínima: $124.481,49
- Base máxima: $4.045.590,45
Cómo se aplica la movilidad
La actualización responde al esquema vigente tras el Decreto 274/2024, que dispuso que los haberes previsionales se ajusten mensualmente según la inflación medida por el INDEC.
Asimismo, la resolución establece que las remuneraciones de trabajadores que cesen su actividad desde el 28 de febrero de 2026 o que soliciten su beneficio a partir del 1° de marzo serán actualizadas conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.
La medida fue firmada por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi, y publicada en el Boletín Oficial el 20 de febrero de 2026.
Con esta actualización, el organismo previsional continúa aplicando el esquema de movilidad mensual atado a la evolución de los precios, impactando en jubilaciones, pensiones y prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).