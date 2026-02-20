ANSES actualizó jubilaciones y pensiones y la mínima será de $369.600 desde marzo

Haber mínimo jubilatorio: $369.600,88

$369.600,88 Haber máximo jubilatorio: $2.487.063,95

$2.487.063,95 Prestación Básica Universal (PBU): $169.075,53

$169.075,53 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

marcha numero 100 de jubilados de mendoza5 El reclamo de los jubilaciones y pensionados en las marchas por los bajos salarios y las quitas en la entrega de medicamentos. (Imagen de archivo).

Además, se actualizaron las bases imponibles para los aportes previsionales:

Base mínima: $124.481,49

$124.481,49 Base máxima: $4.045.590,45

Cómo se aplica la movilidad

La actualización responde al esquema vigente tras el Decreto 274/2024, que dispuso que los haberes previsionales se ajusten mensualmente según la inflación medida por el INDEC.

Asimismo, la resolución establece que las remuneraciones de trabajadores que cesen su actividad desde el 28 de febrero de 2026 o que soliciten su beneficio a partir del 1° de marzo serán actualizadas conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

La medida fue firmada por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi, y publicada en el Boletín Oficial el 20 de febrero de 2026.

Con esta actualización, el organismo previsional continúa aplicando el esquema de movilidad mensual atado a la evolución de los precios, impactando en jubilaciones, pensiones y prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).